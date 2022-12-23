Потолок цен на нефть действует: Россия заявила о сокращении объемов добычи нефти

Россия может сократить добычу нефти на 500-700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, страна-агрессор намерена сократить добычу нефти уже в начале 2023 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года", — сказал Новак, добавив, что объемы равны примерно 5-6% от того, что добывает сейчас Россия.

Как говорится в материале, сейчас есть первые признаки того, что установление потолка цены на российскую нефть, которое призвано ограничить нефтяные доходы государства-агрессора, может препятствовать потокам. За первую полную неделю после того, как ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом ЕС на морской российский импорт и ограничениями на страхование, общие объемы отгрузок нефти из РФ упали на 54%.

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Также издание "Комментарии" сообщало — мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя действия сторон конфликта, в том числе недавние визиты украинского президента Зеленского в США, а экс-президента РФ, замглавы Совбеза страны-агрессора – Медведева – в Китай. Каковы перспективы переговорного процесса? При каких условиях будут готовы к нему Киев и Москва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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