Потолок цен на нефть: СМИ узнали, как Россия научилась обходить санкции

Путинскому режиму удалось избежать санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. Доходы Москвы от сырья продолжают расти. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Российская нефть. Фото: Getty Images

Как стало известно журналистам издания, устойчивый рост цен на сырую нефть с июля до более чем 95 долларов за баррель в сочетании со снижением скидки на собственную нефть приведет к тому, что что доходы России от нефти, скорее всего, в 2023 году будут составлять как минимум на 15 млрд долларов больше, чем прогнозировалось при самом оптимистичном варианте.

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Согласно данных FT, в которых анализируется информация о перевозках и страховании, в августе практически 75% всего морского экспорта российской нефти происходили без западной страховки, по сравнению с примерно 50% этой весной.

Рост означает, что Россия становится все более искусной в обходе ограничения цен на нефть, установленного странами "Большой семерки", в 60 долларов за баррель, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка, и наносит удар по попыткам Запада ограничить доходы России от продажи нефти, которые составляют большую часть бюджета Кремля после вторжения на Украину.

Хотя российский нефтяной сектор по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, включая заявления о нехватке внутреннего рынка нефтепродуктов и общее снижение объемов экспорта, цифры по-прежнему позволяют предположить, что в военный бюджет Владимира Путина будет поступать больше доходов от нефти, заключает отчет FT.

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