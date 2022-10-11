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"Повар Путина" Евгений Пригожин говорит, что депутатов нужно отправлять на фронт

Евгений Пригожин выступил в Государственной Думе РФ.

11 октября 2022, 23:19
Автор:

Slava Kot
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Друг Путина Евгений Пригожин, которого СМИ также называют "поваром Путина", призвал депутатов формировать частные группы наемников, как его собственный ЧВК "Вагнер". Также Пригожин предложил тем, кто не умеет руководить уходить самим на фронт. Об этом сообщает портал Telegraph.

"Повар Путина" Евгений Пригожин говорит, что депутатов нужно отправлять на фронт

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский бизнесмен раскритиковал российское руководство из-за происходящих в последнее время постоянных поражений на фронте.

В этом выступлении Пригожин обвинил депутатов в бездействии и плохой службе для Родины.

Я призываю депутатов собрать и возглавить отряды типа Вагнера. Кому не хватает управленческих способностей, может взять в руки автоматы или хотя бы саперные лопаты. Это будет настоящая служба на Родине, — сообщил Евгений Пригожин во время своей речи.

Обычно "повар Путина" держится в стороне от медиа, но в последнее время в Пригожине стало больше публичных выступлений и заявлений. Владелец профессиональной военной организации "Вагнер" уже успел раскритиковать министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента России Путина. Такие заявления свидетельствуют о политических амбициях Пригожина и показывают, что влияние россиянина растет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "повар Путина" ездит о тюрьмах России и предлагает вступать в свою военную организацию для войны в Украине. За это заключенные получат амнистию по окончании контракта с ЧВК "Вагнер".

Также "Комментарии" писали о российских пропагандистах, которым президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил говорить правду. Такое решение власти РФ приняли из-за недовольного российского общества, которое постоянно слышит положительную пропаганду, но не видит положительных военных действий.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/10/11/putins-chef-calls-russian-lawmakers-fund-private-armies-ukraine/
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