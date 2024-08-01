Повестка дня нас не устраивает: Песков ошарашил наглым заявлением о саммите мира

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что якобы никакого "саммита мира" по Украине с участием России не готовится.
Дмитрий Песков
По его словам, участники саммита якобы указывали на то, что и Россия, а именно: нет никакого смысла проводить такие собрания.
Он отметил, что сейчас звучат голоса, что на следующее мероприятие, возможно, пригласят Россию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в последнее время активно обсуждается идея проведения второго саммита мира при участии России. Как заявил президент Владимир Зеленский, об этом говорят очень много стран, поэтому Украина вынуждена прислушиваться к таким пожеланиям. При этом он подчеркнул, что власти не могут отказаться от части территорий ради мира, это может сделать только народ.
При этом в РФ заявили, что они не отдадут Украине захваченные территории, якобы это не позволяет их Конституция.
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