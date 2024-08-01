Повестка дня нас не устраивает: Песков ошарашил наглым заявлением о саммите мира

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что якобы никакого "саммита мира" по Украине с участием России не готовится.

Дмитрий Песков

"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические рассуждения, которые были инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", — сказал Песков.

По его словам, участники саммита якобы указывали на то, что и Россия, а именно: нет никакого смысла проводить такие собрания.

"Нет никакого смысла и прикладного значения этого мероприятия, на котором обсуждается судьба Украины без участия России. Это невозможно, это бесперспективно", — добавил он.

Он отметил, что сейчас звучат голоса, что на следующее мероприятие, возможно, пригласят Россию.

"В мероприятии не участвуют в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А повестки дня, которая бы устраивала нас, нигде озвучено не было. По крайне мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в последнее время активно обсуждается идея проведения второго саммита мира при участии России. Как заявил президент Владимир Зеленский, об этом говорят очень много стран, поэтому Украина вынуждена прислушиваться к таким пожеланиям. При этом он подчеркнул, что власти не могут отказаться от части территорий ради мира, это может сделать только народ.

При этом в РФ заявили, что они не отдадут Украине захваченные территории, якобы это не позволяет их Конституция.



