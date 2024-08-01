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Повестка дня нас не устраивает: Песков ошарашил наглым заявлением о саммите мира

Песков заявил, что пока Россия не готовится к участию во втором саммите мира

сегодня, 18:48
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что якобы никакого "саммита мира" по Украине с участием России не готовится.

Повестка дня нас не устраивает: Песков ошарашил наглым заявлением о саммите мира

Дмитрий Песков

"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические рассуждения, которые были инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", — сказал Песков.

По его словам, участники саммита якобы указывали на то, что и Россия, а именно: нет никакого смысла проводить такие собрания.

"Нет никакого смысла и прикладного значения этого мероприятия, на котором обсуждается судьба Украины без участия России. Это невозможно, это бесперспективно", — добавил он.

Он отметил, что сейчас звучат голоса, что на следующее мероприятие, возможно, пригласят Россию.

"В мероприятии не участвуют в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А повестки дня, которая бы устраивала нас, нигде озвучено не было. По крайне мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в последнее время активно обсуждается идея проведения второго саммита мира при участии России. Как заявил президент Владимир Зеленский, об этом говорят очень много стран, поэтому Украина вынуждена прислушиваться к таким пожеланиям. При этом он подчеркнул, что власти не могут отказаться от части территорий ради мира, это может сделать только народ.

При этом в РФ заявили, что они не отдадут Украине захваченные территории, якобы это не позволяет их Конституция.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/973612
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