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В России отреагировали на слова Зеленского и сказали отдадут ли захваченные территории

Россия не намерена отдавать в рамках мирных договоренностей захваченные территории

сегодня, 11:23 comments1098
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Ткачик Олеся

Как заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, Украина не получит никаких "территориальных уступок" в рамках мирных договоренностей.

В России отреагировали на слова Зеленского и сказали отдадут ли захваченные территории

Валентина Матвиенко

"Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории", — сказала она.

Кроме того, Матвиенко даже не исключает возможности создания нового федерального округа в составе Донбасса, "Новороссии" и Крыма.

"В компетенцию Совета Федерации не входит решение вопросов государственного устройства, устройства органов государственной власти. Это прерогатива президента. Эта тема действительно обсуждается в СМИ, в экспертном сообществе. Но, на мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления", — заявила Матвиенко.

При этом Матвиенко заявила, что, по ее мнению, сейчас для России главная задача состоит в том, чтобы добиться целей так называемой "специальной военной операции", а после этого думать о следующих шагах.

По ее словам, внимание к оккупированным территориям оттого, есть федеральный округ или нет, очень высокое.

"Там налаживается жизнь, там идет мощное строительство социальных объектов, дорог, строятся жилые дома, обустраиваются территории, промышленное развитие", — заявила Матвиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас многие говорят о том, что Украина должна отказаться от своих территорий ради мира. Но, по его словам, официально Киеву это никто не предлагал. Кроме того, глава государства заявил, что власти самостоятельно не могут отказаться от территорий, этого не позволяет Конституция. По его словам, такое решение может принять разве что народ.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/973498
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