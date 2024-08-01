В России отреагировали на слова Зеленского и сказали отдадут ли захваченные территории

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Ткачик Олеся
Как заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, Украина не получит никаких "территориальных уступок" в рамках мирных договоренностей.
Валентина Матвиенко
Кроме того, Матвиенко даже не исключает возможности создания нового федерального округа в составе Донбасса, "Новороссии" и Крыма.
При этом Матвиенко заявила, что, по ее мнению, сейчас для России главная задача состоит в том, чтобы добиться целей так называемой "специальной военной операции", а после этого думать о следующих шагах.
По ее словам, внимание к оккупированным территориям оттого, есть федеральный округ или нет, очень высокое.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас многие говорят о том, что Украина должна отказаться от своих территорий ради мира. Но, по его словам, официально Киеву это никто не предлагал. Кроме того, глава государства заявил, что власти самостоятельно не могут отказаться от территорий, этого не позволяет Конституция. По его словам, такое решение может принять разве что народ.
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