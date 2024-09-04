Повлияет ли отставка Кулебы на перспективы переговоров с Украиной: Песков дал ответ

В Кремле ожидаемо отреагировали на готовящиеся кадровые ротации в украинском правительстве, где ряд министров написали заявление об отставке. Среди них и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Реагируя на ситуацию пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что возможная отставка Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины не повлияет на перспективы переговорного процесса. Как передает портал "Комментарии", слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Отметим, информация о возможной отставке Дмитрия Кулебы с поста главы МИД в сети появилась еще вчера, а сегодня ее подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке", – отметил спикер парламента.

Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюська Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также в списке на отставку есть министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Почему сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



