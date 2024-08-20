Появилась первая реакция России на принятый в Украине закон о запрете УПЦ МП

Верховная Рада во втором чтении 265 голосами приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с кранами-агрессорами, в частности Россией. Таким образом, под это определение подпадает УПЦ МП. В России резко отреагировали на такое решение украинских властей.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Одной из первых на запрет УПЦ МП в Украине отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая назвала российскую подконтрольную спецслужбам РФ церковь "истинным православием", а украинскую — "ложной церковью".

"Цель была уничтожить на корне каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким образом подменную, понимаемую лишь таким образом ложной церковью. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть — это никакая не отколовшаяся раскольническая церковь, это ложная квазицерковь", — заявила Захарова.

Кроме Захаровой также запрет УПЦ прокомментировали некоторые российские депутаты, повторившие нарративы Кремля и цинично заявившие о "тоталитарной" Украине, которой якобы руководят неонацисты.

"Официальный запрет УПЦ, за который проголосовала Верховная рада, знаменует собой окончательное превращение Украины в тоталитарное государство с диктатурой неонацистов", – сказал лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в своем сообщении обеспокоен "политическим гнетом" и заявил, что запрет Московского патриархата – это "дискриминация и геноцид православных украинцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие фракции в Верховной Раде проголосовали против закона о запрете "московской церкви" в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинском нардепе, который рассказал, что будет ждать "московских попов" после запрета УПЦ МП.