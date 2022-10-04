Появилась реакция Кремля на официальный отказ Украины от переговоров

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным, содержатся решение по обращению к НАТО и поручение правительству работать над увеличением военно-технической помощи Украине, а также упоминание о санкционном реагировании. О чем говорит такой шаг? Как события в российско-украинской войне могут развиваться далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что хоть Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся войне в Украине. О чем говорит подобное заявление? Какая судьба ждет ОДКБ в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости