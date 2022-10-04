Появилась реакция Кремля на официальный отказ Украины от переговоров

В Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", — сказал рупор Кремля.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным, содержатся решение по обращению к НАТО и поручение правительству работать над увеличением военно-технической помощи Украине, а также упоминание о санкционном реагировании. О чем говорит такой шаг? Как события в российско-украинской войне могут развиваться далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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