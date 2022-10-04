logo

BTC/USD

20000.41

ETH/USD

1353.25

LTC/USD

54.80

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Появилась реакция Кремля на официальный отказ Украины от переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция Кремля на официальный отказ Украины от переговоров

Дмитрий Песков заявил, что Москва будет ждать изменения позиции официального Киева или новой власти в Украине

сегодня, 14:20 comments3373
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.                                                                                                                   

Появилась реакция Кремля на официальный отказ Украины от переговоров

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", — сказал рупор Кремля.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным, содержатся решение по обращению к НАТО и поручение правительству работать над увеличением военно-технической помощи Украине, а также упоминание о санкционном реагировании. О чем говорит такой шаг? Как события в российско-украинской войне могут развиваться далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что хоть Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся войне в Украине. О чем говорит подобное заявление? Какая судьба ждет ОДКБ в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/04/10/2022/633c02739a79479e0f22778c?from=newsfeed
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!