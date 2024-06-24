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Появилась реакция Кремля на удар Украины по Севастополю

Дмитрий Песков пригрозил последствиями для США, которые снабжают Украину оружием для ударов по Крыму.

24 июня 2024, 13:17 comments4817
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал атаку Украины по Крыму с использованием американских ракет ATACMS. Представитель Администрации Путина заявил, что подобные действия не останутся без ответа России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Появилась реакция Кремля на удар Украины по Севастополю

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 23 июня Украина атаковала Севастополь ATACMS, а после работы ПВО некоторые ракеты упали и убили гражданских в Крыму. На инцидент отреагировал спикер Кремля, обвинивший США в ударе по Крыму.

"Россия прекрасно понимает, кто стоит за варварской ракетной атакой на Севастополь. Вовлечение США в боевые действия, в результате которых гибнут мирные россияне, не может не иметь последствий", — сказал Песков.

Несмотря на опасность для жизни гражданских Песков, заявил, что Россия не собирается прекращать туристический сезон в Крыму и позволит россиянам отдыхать на полуострове, который стал российской военной базой.

Кроме того, Песков добавил, что российские следователи будут расследовать возможную причастность Украины и Запада к терактам в Дагестане, которые, по его словам, якобы могут быть связаны с ударами по Севастополю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Минобороны РФ на удары ракетами ATACMS по Севастополю, в которых обвинили США и Украину. Институт изучения войны проанализировал ситуацию и указывает, что Россия специально размещает военные объекты вблизи жилых массивов, а также поощряет россиян отдыхать в Крыму. Таким образом, Москва хочет гражданскими лицами защититься от ударов Украины по Крыму.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали вероятных организаторов теракта в Дагестане.



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