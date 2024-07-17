Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского об участии России в саммите мира

В Москве отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что официальные представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, который должен состояться этой осенью. Как передает портал "Комментарии", уже традиционно позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что Москва не понимает, что подразумевается под этой встречей.

"Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира, учитывая, что первый по факту не был саммитом мира", — высказался Дмитрий Песков.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что они не собираются принимать участие в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно.... Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — заявил Михаил Галузин.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства уверен, что второй саммит мира состоится, независимо от того, будет в нем принимать участие РФ или нет. При этом украинский лидер высказал мнение, что представители РФ должны участвовать в этом саммите. Об этом президент заявил во время пресс-конференции.

Украинский лидер отметил, в конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов первого саммита мира. Первая встреча по энергетической безопасности, скорее всего, состоится в Катаре. Там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности, заявил президент.



