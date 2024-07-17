Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского об участии России в саммите мира

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Кравцев Сергей
В Москве отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что официальные представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, который должен состояться этой осенью. Как передает портал "Комментарии", уже традиционно позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Главный рупор Кремля заявил, что Москва не понимает, что подразумевается под этой встречей.
Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что они не собираются принимать участие в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства уверен, что второй саммит мира состоится, независимо от того, будет в нем принимать участие РФ или нет. При этом украинский лидер высказал мнение, что представители РФ должны участвовать в этом саммите. Об этом президент заявил во время пресс-конференции.
Украинский лидер отметил, в конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов первого саммита мира. Первая встреча по энергетической безопасности, скорее всего, состоится в Катаре. Там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности, заявил президент.
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Донбас
сегодня, 07:09
Цю бандерівську верховну раду треба всю розтріляти а на другий день розтріляти тих, хто прийшов на похорони. У народу світла немає, а вони все експортують та експортують електроенергію. Стільки АЕС і щоб не вистачало, це бандерівські казки. Бандерівці це у тисяцу разів хуже фащистів, фашисти свому народу зла не робили, а ці бандерівці мати свою вб'ють без зазренія совісті. Ворогу заподіяти нічього не можуть, он здали опять два населенних пункти. Мочити треба цю бандерівську наволочь