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Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского об участии России в саммите мира

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не понимают, что эта встреча может дать

сегодня, 08:05 comments1194
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Кравцев Сергей

В Москве отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что официальные представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, который должен состояться этой осенью. Как передает портал "Комментарии", уже традиционно позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Появилась реакция Кремля на заявление Зеленского об участии России в саммите мира

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что Москва не понимает, что подразумевается под этой встречей. 

"Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира, учитывая, что первый по факту не был саммитом мира", — высказался Дмитрий Песков.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что они не собираются принимать участие в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно.... Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — заявил Михаил Галузин.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства уверен, что второй саммит мира состоится, независимо от того, будет в нем принимать участие РФ или нет. При этом украинский лидер высказал мнение, что представители РФ должны участвовать в этом саммите. Об этом президент заявил во время пресс-конференции.

Украинский лидер отметил, в конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов первого саммита мира. Первая встреча по энергетической безопасности, скорее всего, состоится в Катаре. Там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности, заявил президент.




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Донбас

сегодня, 07:09

Цю бандерівську верховну раду треба всю розтріляти а на другий день розтріляти тих, хто прийшов на похорони. У народу світла немає, а вони все експортують та експортують електроенергію. Стільки АЕС і щоб не вистачало, це бандерівські казки. Бандерівці це у тисяцу разів хуже фащистів, фашисти свому народу зла не робили, а ці бандерівці мати свою вб'ють без зазренія совісті. Ворогу заподіяти нічього не можуть, он здали опять два населенних пункти. Мочити треба цю бандерівську наволочь


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