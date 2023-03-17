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Появились первые реакции из России на выдачу ордера на арест Путина

Российские чиновники отреагировали на решение МУС, издавшего указ на арест российского диктатора Владимира Путина.

сегодня, 18:33 comments3580
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Автор:

Slava Kot

Международный уголовный суд принял решение выдать два ордера на граждан РФ за военные преступления в Украине в отношении несовершеннолетних детей. Один ордер на арест президента России Владимира Путина, в то время как другой на российскую уполномоченную по правам детей Мария Львова-Белова. На решение МУС отреагировали российские государственные деятели и политики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Появились первые реакции из России на выдачу ордера на арест Путина

МКС выдал ордер на арест Путина. Фото из открытых источников

Согласно решению Международного уголовного суда, российский диктатор несет ответственность за "военные преступления в виде незаконной депортации детей и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию". Суд отмечает, что Мария Львова-Белова несет ответственность в таких же действиях, как и Путин.


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На решение МУС отреагировала российская уполномоченная по правам детей.

"Отлично, что международное общество оценило работу по помощи детям нашей страны", — цинично заявила Мария Львова-Белова.

Ненамного лучше высказался на арест Путина и экспрезидент России Дмитрий Медведев.

"Нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом", — сказал российский политик.

Депутат Совета федерации России Андрей Клишас заявил, что Международный суд издал странное решение и, таким образом, скоро прекратит свое существование.

"Приняв такое абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации, РФ нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС", – говорит российский чиновник.

Другой российский депутат обвинил президента Зеленского и украинских союзников в военных преступлениях и указал, что МУС выписал ордер не тем людям.

"Ордеры МУС на арест нужно выписывать Зеленскому, его стаям и их западным покровителям, они реальные военные преступники", — говорит Леонид Слуцкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный суд выдал ордер на арест Путина: что это значит?

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ.



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Источник: https://t.me/rian_ru/197228
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:32

Це більше символічне та іміджеве значення для Путіна і Росії. Зате в Україні кожен владний корумпований організм вже встиг пропіаритись на цій новині. Корумпованим православним істотам потрібно постійно бути в тренді, щоб на кожному кроці волати про свою героїчну боротьбу, хоч гинуть не вони, а навколо. Єдине, що їм загрожує - це падіння на них дитсадка. Коли всі ці гучні політичні і владні корумповані істоти почнуть віддавати своє життя стоячі на захисті України, разом з тими, за чиїми спинами вони ховаються - тоді їм можна повірити.


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