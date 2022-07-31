Поздравили с днем ВМС России: в Тюмени для россиян вывесили плакат с американским авианосцем (ФОТО)

В День военно-морского флота России, в Тюмени местных жителей поздравили праздничным плакатом, где изображен американский военный корабль "Джордж Буш". О таком курьезном случае сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который также показал фото такого поздравления.

Американский авианосец "Джордж Буш" (фото из открытых источников)

"Жителей Тюмени поздравили с днем ​​вмф россии плакатом с американским авианосцем "Джордж Буш", — подписал фото украинский журналист.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин подписал новую морскую доктрину и назвал главную угрозу России. Президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину, где назвал акваторию Черного моря "зоной национальных интересов", а также назвал угрозу НАТО. Документ официально обнародован на сайте Кремля. В новой доктрине России обозначены "границы и зоны национальных интересов страны", в первую очередь — в Арктике, Черном, Охотском и Беринговых морях. Не обошлось и уже без традиционного хвастовства со стороны Москвы. Путин пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат гиперзвуковые комплексы "Циркон". Первым носителем станет фрегат "Адмирал Горшков". По его словам, для комплексов "нет помех". Морская доктрина относит к основным угрозам безопасности РФ "курс США на доминирование в мировом океане и рост активности НАТО".

Также "Комментарии" писали о том, что в России хотят создать свой "трибунал" над Украиной – даже назвали страны, которые поддержат это. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за ее якобы преступления на Донбассе.

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