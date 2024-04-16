"Поздравить Пугачеву": появились новые подробности о переговорах Путина

Несколько высокопоставленных чиновников, входящих в близкое окружение Владимира Путина, предложили хозяину Кремля, начавшему кровавую войну в Украине, поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает российское издание "Кремлевская табакерка" , недавно во время встречи с несколькими чиновниками, Путин и его гости обсудили творчество уехавших из России артистов. При этом упоминали и о легендарной Пугачевой, называвшей русских рабами.

"Один из чиновников при этом сказал, что было бы правильно поздравить Аллу Борисовну хотя бы букетом цветов и открыткой", – сообщил инсайдер.

Однако, несмотря на это предложение, Владимир Путин все же не захотел приветствовать Примадонну.

К слову, очевидно Алла Пугачева совсем не расстроилась, что человек, начавший военное вторжение в Украину, не поздравил его с 75-летием.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная российская певица скоро пополнит список иноагентов. Российскую певицу-легенду Аллу Пугачеву, публично осудившую кровавое вторжение России на Украину, хотят признать иноагентом в стране-агрессорке.

Там уже началась процедура признания Примадонны иностранным агентом, написал в Telegram-канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он говорит, что наделить бывшую российскую звезду соответствующим статусом требует Генеральная прокуратура России.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на признание своего супруга, юмориста Максима Галкина "иноагентом". Певица обратилась к власти с предложением и ее причислить в ряды "иноагентов". Соответствующее заявление она сделала в социальной сети.



