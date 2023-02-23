Пожизненное и даже посмертное достижение Путина назвал Подоляк

Замглавы Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в телеэфире озвучил сегодняшнюю ситуацию в геополитике, где нет места кремлевскому диктатору, пишут "Комментарии".



Кремлевский лидер пополнит список диктаторов

"Таких людей мы знаем несколько, которые уже закончили свое существование, тот же Саддам Хусейн, мы знаем Омара Каддафи, мы знаем Слободана Милошевича, а Путин – четвертая особь, которая будет в перечне людей, склонных к массовому геноциду населения своих или других стран, – резко заявил Подоляк. – Это фундаментальное его достижение, пожизненное достижение, даже посмертное".

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По словам высокопоставленного чиновника, это хорошо, что наконец-то расставлены точки над "и" в глобальной политике. Наконец, по крайней мере, большинству понятно, что у Путина уже нет никаких влияний.

"Нет из России глобального игрока. Еще есть какие-то остатки этого статуса, потому что идет война в Украине, но Россия никогда больше не будет сидеть за какими-то фундаментальными столами – G-8, G-20 и т.д. Будет, скорее всего, с Украиной G20. G8 также может быть с Украиной когда-то, но России как глобального игрока нет", — убежден Михаил Подоляк.

По его словам, Путина как влиятельного человека на мировой арене больше не существует. Это вообще маленький человек с огромной кучей комплексов неполноценности, неполноценности, даже психического расстройства. Кроме того, и Россия никогда не будет экономически мощным государством.

"Это страна, которая будет десятилетиями платить репарации и вместе с тем находиться под санкционными давлениями. Для того чтобы они не получили возможности построить какую-то другую реваншистскую конструкцию в своем государстве, — прогнозирует представитель ОПУ. – Более того, эта страна никогда не будет демократией. Это будет авторитарная, странная, дикая страна. Мы должны построить у этой страны максимально жесткие границы с зонами демилитаризации. Это ключевое".

Как убежден Подоляк, украинцы и мир должны осознавать, что сейчас отдельно существует некое гетто, которое можно назвать "русская культура", в которое входит определенное количество россиян, и есть реальная Россия, которая всегда такова была. Это Россия, которая ненавидит, убивает, насилует, абсолютно необразована и живет в 17 веке. Это нужно зафиксировать и объяснять на разных уровнях.

"Ключевое для нас с вами – Украина свободна была, есть и навсегда теперь будет. Это не какое-то начало ХХ века. У нас сегодня есть исторический шанс доказать, что государственность Украины – это очень важная составляющая современной человеческой цивилизации", — резюмирует Михаил Подоляк.

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