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Познер заявил – уже нынешнее поколение станет свидетелем – презентом РФ изберут женщину

Ждать осталось недолго, женщина станет президентом России

сегодня, 11:27
Автор:

Кравцев Сергей

Популярный в России и далеко за ее пределами журналист Владимир Познер допустил, что во главе России может оказаться женщина-президент. Познер согласился с тем, что в сегодняшних реалиях женщины и мужчины в России не занимают одинаковые посты и существует неравенство, но, тем не менее, вероятность того, что президентом России станет женщина даже не 50 на 50, а намного выше. Как информирует издание "Комментарии", рассуждения журналиста появились на его официальном сайте "Познер Online". 

Познер заявил – уже нынешнее поколение станет свидетелем – презентом РФ изберут женщину

Владимир Познер Фото: wikinews.org

Владимир Познер отметил, очевидным есть тот факт, что в сегодняшних реалиях женщина не может претендовать на президентский пост, не могут женщины наравне с мужчинами конкурировать и на любых других руководящих должностях в России и, тем не менее, совсем скоро придет то время, когда женщины смогут конкурировать с мужчиной и в политике, и бизнесе, и в других сферах жизнедеятельности. 

По словам телеведущего, вопрос того, что женщина станет во главе России это не какое-то необозримое будущее, это практические наши дни и нынешнее поколение дождется этого момента. Что касается личных предпочтений, то Владимир Познер отметил, он на выборах президента РФ голосовал бы за кандидатуру женщины. Объяснение своих слов Познер нашел в том, что с женщинами более проще договориться, нежели с мужчинами и они не будут первым делом решать вопрос силовым путём, что очень важно для демократического и стабильного государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — ведущего российского ТВ Познера забросали яйцами в Грузии.


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Источник: https://pozneronline.ru/2021/08/33364/
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