Позор и профанация: в Госдуме устроили истерику после победы Санду на выборах

В Госдуме РФ отреагировали на победу Майи Санду на президентских выборах в Молдове. В частности, как заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, ее "протащили усилиями" Запада.

Госдума РФ

"Молдовские выборы – позор и профанация. Очевидно, непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдовских диаспор за рубежом в странах Запада", — заявил Слуцкий.

При этом депутат страны-агрессора заявил, что выборы в Молдове, якобы проходили в условиях "тотальной цензуры", так как были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ.

"Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдовского народа – вот результат двойной выборной кампании", — заявил Слуцкий.

В свою очередь член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что Санду получила победу благодаря голосам граждан, которые проживают в странах ЕС.

"Победа Санду, по сути, в большей степени складывается из результатов, которые предоставили участки за рубежом, на территории ЕС – не стоит строить иллюзии по поводу того, как именно там голосовали. Не исключено, что и в целом в процессе голосования имеют место и различные фальсификации", — сказал он.

При этом российский депутат заявил, что Санду якобы готова идти наперекор своему народу.

"Результаты выборов фактически перечеркивают истинное мнение граждан страны, недовольных прозападным вектором политики Санду, но она готова идти наперекор своему народу ради служения Западу", — заявил депутат РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Когда было подсчитано почти 100% голосов, за Санду проголосовали 55.22% (922 570) избирателей, а за оппозиционера Стояногло – 44.78% (748081).



