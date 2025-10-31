logo

Практически не обсуждали: что говорили об Украине во время встречи Трамп и Си
Практически не обсуждали: что говорили об Украине во время встречи Трамп и Си

Война не стала содержательной частью переговоров между Трампом и Си, встреча была сосредоточена на экономических вопросах.

31 октября 2025, 03:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Тема войны в Украине не стала основной во время встречи президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Главное внимание стороны уделили экономическим вопросам, а ситуацию в Украине только коротко упомянули.

Практически не обсуждали: что говорили об Украине во время встречи Трамп и Си

Встреча Трампа и Си (фото из открытых источников)

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил дипломат Роман Бессмертный.

"Все стало понятно по внешним информационным сигналам после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Белому дому пришлось обнародовать аудио- и видеокомментарий Трампа по поводу российско-украинской войны уже после его отлета из Южной Кореи", — рассказал дипломат.

Он объяснил, что такое поведение свидетельствует об отсутствии содержательного разговора по этой теме:

"Это означает, что во время личной встречи вопросы войны могли только вскользь затронуть, без глубокого обсуждения. Это также видно из вступительной речи Си Цзиньпина — он подчеркнул важность двусторонних отношений между США и Китаем, влияющих на глобальные и региональные процессы".

По мнению Бессмертного, подобная риторика демонстрирует готовность Пекина к диалогу, но без активной инициативы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что нужно искать механизмы решения вопросов в регионах и на континентах. Он фактически показал открытость к разговору, однако либо за неимением времени, либо намеренно не сделал акцента на войне в Украине. Никаких конкретных предложений не было озвучено", — отметил дипломат.

Он добавил, что основным акцентом на переговорах остались торгово-экономические отношения между США и Китаем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему Украина может стать "разменной монетой" в диалоге США и Китая . Украина рискует стать "разменной монетой" в переговорах между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом 30 октября в эфире телеканала "Киев 24" заявил бывший посол Украины в Сингапуре Павел Султанский. По словам дипломата, во время двусторонних встреч Вашингтона и Пекина украинский вопрос поднимается лишь вскользь, в то время как основное внимание уделяется глобальным темам, таким как ситуация вокруг Тайваня или угроза со стороны Северной Кореи.

Он подчеркнул, что для Киева очень важно активизировать дипломатические и информационные усилия, чтобы донести миру реальную ситуацию и обеспечить учет украинской позиции при принятии ключевых международных решений.



Источник: https://espreso.tv/svit-tramp-y-si-tszinpin-ne-obgovoryuvali-viynu-v-ukraini-zmistovno-diplomat-bezsmertniy-nazvav-dvi-klyuchovi-oznaki
