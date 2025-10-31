Практически не обсуждали: что говорили об Украине во время встречи Трамп и Си

Рубрики
Лиля Воробьева
Тема войны в Украине не стала основной во время встречи президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Главное внимание стороны уделили экономическим вопросам, а ситуацию в Украине только коротко упомянули.
Встреча Трампа и Си (фото из открытых источников)
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил дипломат Роман Бессмертный.
Он объяснил, что такое поведение свидетельствует об отсутствии содержательного разговора по этой теме:
По мнению Бессмертного, подобная риторика демонстрирует готовность Пекина к диалогу, но без активной инициативы.
Он добавил, что основным акцентом на переговорах остались торгово-экономические отношения между США и Китаем.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему Украина может стать "разменной монетой" в диалоге США и Китая . Украина рискует стать "разменной монетой" в переговорах между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом 30 октября в эфире телеканала "Киев 24" заявил бывший посол Украины в Сингапуре Павел Султанский. По словам дипломата, во время двусторонних встреч Вашингтона и Пекина украинский вопрос поднимается лишь вскользь, в то время как основное внимание уделяется глобальным темам, таким как ситуация вокруг Тайваня или угроза со стороны Северной Кореи.Он подчеркнул, что для Киева очень важно активизировать дипломатические и информационные усилия, чтобы донести миру реальную ситуацию и обеспечить учет украинской позиции при принятии ключевых международных решений.