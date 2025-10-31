Практически не обсуждали: что говорили об Украине во время встречи Трамп и Си

Тема войны в Украине не стала основной во время встречи президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Главное внимание стороны уделили экономическим вопросам, а ситуацию в Украине только коротко упомянули.

Встреча Трампа и Си (фото из открытых источников)

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил дипломат Роман Бессмертный.

"Все стало понятно по внешним информационным сигналам после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Белому дому пришлось обнародовать аудио- и видеокомментарий Трампа по поводу российско-украинской войны уже после его отлета из Южной Кореи", — рассказал дипломат.

Он объяснил, что такое поведение свидетельствует об отсутствии содержательного разговора по этой теме:

"Это означает, что во время личной встречи вопросы войны могли только вскользь затронуть, без глубокого обсуждения. Это также видно из вступительной речи Си Цзиньпина — он подчеркнул важность двусторонних отношений между США и Китаем, влияющих на глобальные и региональные процессы".

По мнению Бессмертного, подобная риторика демонстрирует готовность Пекина к диалогу, но без активной инициативы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что нужно искать механизмы решения вопросов в регионах и на континентах. Он фактически показал открытость к разговору, однако либо за неимением времени, либо намеренно не сделал акцента на войне в Украине. Никаких конкретных предложений не было озвучено", — отметил дипломат.

Он добавил, что основным акцентом на переговорах остались торгово-экономические отношения между США и Китаем.

