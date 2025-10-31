Майже не обговорювали: що говорили про Україну під час зустрічі Трамп і Сі

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Тема війни в Україні не стала основною під час зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Головну увагу сторони приділили економічним питанням, а ситуацію в Україні лише коротко згадали.
Зустріч Трампа і Сі (фото з відкритих джерел)
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив дипломат Роман Безсмертний.
Він пояснив, що така поведінка свідчить про відсутність змістовної розмови на цю тему:
На думку Безсмертного, така риторика демонструє готовність Пекіна до діалогу, але без активної ініціативи.
Він додав, що основним акцентом переговорів залишилися торговельно-економічні відносини між США та Китаєм.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що чому Україна може стати "розмінною монетою" у діалозі США та Китаю. Україна ризикує стати "розмінною монетою" у переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм. Про це 30 жовтня в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив колишній посол України у Сінгапурі Павло Султанський. За словами дипломата, під час двосторонніх зустрічей Вашингтона і Пекіна українське питання порушується лише побіжно, тоді як основна увага приділяється глобальним темам, таким як ситуація навколо Тайваню чи загроза з боку Північної Кореї.Він наголосив, що для Києва вкрай важливо активізувати дипломатичні та інформаційні зусилля, щоб донести світові реальну ситуацію і забезпечити врахування української позиції під час ухвалення ключових міжнародних рішень.