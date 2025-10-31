logo_ukra

Майже не обговорювали: що говорили про Україну під час зустрічі Трамп і Сі

Війна не стала змістовною частиною переговорів між Трампом і Сі, зустріч була зосереджена на економічних питаннях.

31 жовтня 2025, 03:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Тема війни в Україні не стала основною під час зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Головну увагу сторони приділили економічним питанням, а ситуацію в Україні лише коротко згадали.

Майже не обговорювали: що говорили про Україну під час зустрічі Трамп і Сі

Зустріч Трампа і Сі (фото з відкритих джерел)

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив дипломат Роман Безсмертний.

"Усе стало зрозуміло за зовнішніми інформаційними сигналами після зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Білому дому довелося оприлюднити аудіо- та відеокоментар Трампа щодо російсько-української війни вже після його відльоту з Південної Кореї", — розповів дипломат.

Він пояснив, що така поведінка свідчить про відсутність змістовної розмови на цю тему:

"Це означає, що під час особистої зустрічі питання війни могли лише побіжно зачепити, без глибокого обговорення. Це також видно зі вступної промови Сі Цзіньпіна — він наголосив на важливості двосторонніх відносин між США і Китаєм, які впливають на глобальні та регіональні процеси".

На думку Безсмертного, така риторика демонструє готовність Пекіна до діалогу, але без активної ініціативи.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що потрібно шукати механізми розв’язання питань у регіонах і на континентах. Він фактично показав відкритість до розмови, проте або через брак часу, або навмисно не зробив акценту на війні в Україні. Жодних конкретних пропозицій озвучено не було", — зазначив дипломат.

Він додав, що основним акцентом переговорів залишилися торговельно-економічні відносини між США та Китаєм.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що чому Україна може стати "розмінною монетою" у діалозі США та Китаю Україна ризикує стати "розмінною монетою" у переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм. Про це 30 жовтня в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив колишній посол України у Сінгапурі Павло Султанський. За словами дипломата, під час двосторонніх зустрічей Вашингтона і Пекіна українське питання порушується лише побіжно, тоді як основна увага приділяється глобальним темам, таким як ситуація навколо Тайваню чи загроза з боку Північної Кореї.

 Він наголосив, що для Києва вкрай важливо активізувати дипломатичні та інформаційні зусилля, щоб донести світові реальну ситуацію і забезпечити врахування української позиції під час ухвалення ключових міжнародних рішень.
 



Джерело: https://espreso.tv/svit-tramp-y-si-tszinpin-ne-obgovoryuvali-viynu-v-ukraini-zmistovno-diplomat-bezsmertniy-nazvav-dvi-klyuchovi-oznaki
