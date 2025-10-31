Майже не обговорювали: що говорили про Україну під час зустрічі Трамп і Сі

Тема війни в Україні не стала основною під час зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Головну увагу сторони приділили економічним питанням, а ситуацію в Україні лише коротко згадали.

Зустріч Трампа і Сі (фото з відкритих джерел)

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив дипломат Роман Безсмертний.

"Усе стало зрозуміло за зовнішніми інформаційними сигналами після зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Білому дому довелося оприлюднити аудіо- та відеокоментар Трампа щодо російсько-української війни вже після його відльоту з Південної Кореї", — розповів дипломат.

Він пояснив, що така поведінка свідчить про відсутність змістовної розмови на цю тему:

"Це означає, що під час особистої зустрічі питання війни могли лише побіжно зачепити, без глибокого обговорення. Це також видно зі вступної промови Сі Цзіньпіна — він наголосив на важливості двосторонніх відносин між США і Китаєм, які впливають на глобальні та регіональні процеси".

На думку Безсмертного, така риторика демонструє готовність Пекіна до діалогу, але без активної ініціативи.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що потрібно шукати механізми розв’язання питань у регіонах і на континентах. Він фактично показав відкритість до розмови, проте або через брак часу, або навмисно не зробив акценту на війні в Україні. Жодних конкретних пропозицій озвучено не було", — зазначив дипломат.

Він додав, що основним акцентом переговорів залишилися торговельно-економічні відносини між США та Китаєм.

