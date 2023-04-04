Прав и свобод в России все меньше

Россия все больше становится похожа на Советский Союз времен Сталина. А репрессии все больше напоминают 1937 год. Сейчас в Российской Федерации реальный термин можно получить и за слова: "Нет войне!", и за комментарий или пост в соцсетях. И все чаще и охотнее россияне пишут доносы друг на друга, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.



Кто попадает под каток репрессий Кремля

Скандалы в театральной сфере на фоне войны все чаще загораются в России. В русском драмтеатре Улан-Удэ конфликт возник между актерами. Его причиной стали идеологические разногласия во взглядах на развязанную Кремлем войну в Украине. Одна группа актеров открыто поддерживает так называемую спецоперацию. Другие – категорически против. Несогласных с политикой Кремля худрук распорядился не допускать в театр.

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Педагога из Коми арестовали в декабре 2022 года. Суд по его делу начнется уже в апреле. Уголовное дело на Никиту Тушканова возбудили по статье об "оправдании терроризма" из-за высказываний о Крымском городе, а также его судят за "повторную дискредитацию армии". Мать заключенного рассказала, что его дедушка и бабушка были репрессированы во времена СССР: дед выслан из Луганска в Коми, бабушку посадили из-за доноса о горсти зерна. А их сына, отца Тушканова, отправили в детдом.

Прав и свобод в России с каждым днем все меньше. А доносы на соседей, друзей и даже родственников становятся нормой. Суд в Ижевске оштрафовал местную юристку на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии из-за антивоенных высказываний во время консультации женщин, чьих родственников в колонии завербовали на войну в Украине. Они написали донос на правозащитницу.

В оккупированном Крыму на преподавателя техникума был составлен административный протокол по статье о “дискредитации вооруженных сил РФ” и дали ему 13 суток ареста. После чего уволили с работы. Причиной стало то, что он включил украинскую песню Байрактар. Донос на преподавателя Андрея Белозерова написали его ученики.

С начала вторжения в Украину в России было принято более 30 новых репрессивных законов, на сотни россиян возбуждены уголовные дела за антивоенные высказывания. По мнению правозащитников, это свидетельствует лишь о том, что власти РФ боятся своих граждан. А задержаниями, арестами и штрафами пытаются испугать тех, кто не поддерживает политику Кремля.

Писали "Комментарии", почему Кремль снова включил ядерную истерику и разговоры о мире и чем отвечать Украине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что за время российской оккупации Крыма в него незаконно въехало от полумиллиона до 800 тысяч граждан России. Все они должны добровольно покинуть полуостров уже сейчас или будут депортированы насильно после его освобождения.

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