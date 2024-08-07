Правительство РФ не верит в свою армию: какое решение принято по Курской области

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Кравцев Сергей
Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (это почти 21 млн долларов) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Курская область. Фото из открытых источников
Отметим, российский диктатор Путин спустя сутки ожесточенных боев наконец-то отреагировал на события в Курской области. На совещании в правительстве Владимир Путин заявил, что Украина устроила "очередную масштабную провокацию" на границе с Россией.
Путин уже дал распоряжение "ряду гражданских ведомств" помочь жителям Курской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — довольно неспокойно стало в Курской области РФ. Сообщают о военной технике. Россияне говорят о "прорыве" границы ВСУ. Причем они сами запутались в утверждениях. Сначала говорили о ДРГ, затем о регулярных подразделениях ВСУ. При этом пропагандисты утверждают, что ситуация контролируемая. Но в нашем Центре противодействия дезинформации напротив утверждают, что на самом деле ничего россияне не контролируют. Что там на самом деле происходит? И о чем говорит эта ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 16:31
А в нас армія не вірить в свій народ. Вони їм знехтували і чекають, що все потрібне їм корумпований Упир навипрошує. А народ це допоміжний матеріал для купки "героїв" - як Санчо Панса для Дон Ки Хота.