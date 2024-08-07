Правительство РФ не верит в свою армию: какое решение принято по Курской области

Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (это почти 21 млн долларов) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Курская область. Фото из открытых источников

"Первый вице-премьер правительства РФ Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 млрд рублей на переселение жителей в Курской области", – говорится в сообщении.

Отметим, российский диктатор Путин спустя сутки ожесточенных боев наконец-то отреагировал на события в Курской области. На совещании в правительстве Владимир Путин заявил, что Украина устроила "очередную масштабную провокацию" на границе с Россией.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", — сказал хозяин Кремля.

Путин уже дал распоряжение "ряду гражданских ведомств" помочь жителям Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — довольно неспокойно стало в Курской области РФ. Сообщают о военной технике. Россияне говорят о "прорыве" границы ВСУ. Причем они сами запутались в утверждениях. Сначала говорили о ДРГ, затем о регулярных подразделениях ВСУ. При этом пропагандисты утверждают, что ситуация контролируемая. Но в нашем Центре противодействия дезинформации напротив утверждают, что на самом деле ничего россияне не контролируют. Что там на самом деле происходит? И о чем говорит эта ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



