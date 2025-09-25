logo

Правлению Путину придет конец: назван неожиданный финал режима диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Правлению Путину придет конец: назван неожиданный финал режима диктатора

Большинство представителей российской элиты стремятся вернуть ситуацию в состояние "до войны" или хотя бы наладить более мягкие отношения с ЕС и США.

25 сентября 2025, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Режим Владимира Путина в России может быть разрушен изнутри из-за дворцового переворота. Такой сценарий вполне реален, если у кремлевских элит появится консенсус по поводу смены власти, заявила политическая аналитика Ольга Курносова.

Правлению Путину придет конец: назван неожиданный финал режима диктатора

Фото: из открытых источников

Она напомнила о событиях так называемого "марша Пригожина", продемонстрировавших слабость и нестабильность нынешней вертикали власти в РФ.

"Мы видели, что система далеко не так прочна, как кажется извне. Если один из провластных кланов почувствует, что имеет и ресурсы, и поддержку, возможность изменить Путина через внутренний переворот станет очень реальной", — отметила Курносова.

По ее словам, для этого необходимо, чтобы было ясное понимание — сопротивления со стороны других игроков не будет. Или же возможен вариант, когда несколько влиятельных группировок договорятся о новом главе Кремля и новых условиях игры.

Аналитика считает, что среди российской политической верхушки уже могут происходить закрытые переговоры о смене власти.

"Почти все представители элиты хотели бы частично вернуться к предвоенной ситуации в отношениях с Западом. Если не полноценное возобновление диалога, то хотя бы смягчение конфронтации с США и ЕС", — говорит Курносова.

Она подчеркнула, что хоть вернуться в ситуацию к 24 февраля 2022 года уже невозможно, однако отход от конфликта и частичная нормализация могут быть реальными мотивами для перемен в самой России.

Как уже писали "Комментарии", Словакия выступила против давления по сокращению закупок российской энергии, отметив готовность к диалогу, но обратила внимание на другие европейские страны, которые наоборот увеличивают импорт газа из России.



