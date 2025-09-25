Правлению Путину придет конец: назван неожиданный финал режима диктатора

Режим Владимира Путина в России может быть разрушен изнутри из-за дворцового переворота. Такой сценарий вполне реален, если у кремлевских элит появится консенсус по поводу смены власти, заявила политическая аналитика Ольга Курносова.

Фото: из открытых источников

Она напомнила о событиях так называемого "марша Пригожина", продемонстрировавших слабость и нестабильность нынешней вертикали власти в РФ.

"Мы видели, что система далеко не так прочна, как кажется извне. Если один из провластных кланов почувствует, что имеет и ресурсы, и поддержку, возможность изменить Путина через внутренний переворот станет очень реальной", — отметила Курносова.

По ее словам, для этого необходимо, чтобы было ясное понимание — сопротивления со стороны других игроков не будет. Или же возможен вариант, когда несколько влиятельных группировок договорятся о новом главе Кремля и новых условиях игры.

Аналитика считает, что среди российской политической верхушки уже могут происходить закрытые переговоры о смене власти.

"Почти все представители элиты хотели бы частично вернуться к предвоенной ситуации в отношениях с Западом. Если не полноценное возобновление диалога, то хотя бы смягчение конфронтации с США и ЕС", — говорит Курносова.

Она подчеркнула, что хоть вернуться в ситуацию к 24 февраля 2022 года уже невозможно, однако отход от конфликта и частичная нормализация могут быть реальными мотивами для перемен в самой России.

