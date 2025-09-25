Правлінню Путіну настане кінець: названо несподіваний фінал режиму диктатора

Режим Володимира Путіна в Росії може бути зруйнований із середини — через палацовий переворот. Такий сценарій цілком реальний, якщо в кремлівських еліт з’явиться консенсус щодо зміни влади, заявила політична аналітикиня Ольга Курносова.

Фото: з відкритих джерел

Вона нагадала про події так званого "маршу Пригожина", які продемонстрували слабкість та нестабільність нинішньої вертикалі влади в РФ.

"Ми бачили, що система далеко не така міцна, як здається ззовні. Якщо один із провладних кланів відчує, що має і ресурси, і підтримку, — можливість змінити Путіна через внутрішній переворот стане дуже реальною", — зазначила Курносова.

За її словами, для цього необхідно, щоб було чітке розуміння — опору з боку інших гравців не буде. Або ж можливий варіант, коли кілька впливових угруповань домовляться про нового очільника Кремля та нові умови гри.

Аналітикиня вважає, що серед російської політичної верхівки вже можуть відбуватися закриті переговори про зміну влади.

"Майже всі представники еліти хотіли б бодай частково повернутися до передвоєнної ситуації у відносинах із Заходом. Якщо не повноцінне відновлення діалогу, то хоча б пом’якшення конфронтації з США та ЄС", — каже Курносова.

Вона підкреслила, що хоч повернутись у ситуацію до 24 лютого 2022 року вже неможливо, проте відхід від конфлікту й часткова нормалізація можуть бути реальними мотивами для змін у самій Росії.

