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"Правосудие" по-русски: оккупанта оправдали за убийство сослуживца

Оккупанта освободили от ответственности за убийство коллеги по службе

сегодня, 19:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский суд впервые в своей практике вынес оправдательный приговор участнику войны против Украины по делу об убийстве сослуживца. Об этом пишет издание "Коммерсантъ", передает портал "Комментарии".

"Правосудие" по-русски: оккупанта оправдали за убийство сослуживца

Российского оккупанта оправдали за убийство товарища. Фото из открытых источников

Сообщается, что российский суд в Новочеркасске оправдал контрактника Зайнди Такаяева по делу об убийстве своего сослуживца, 20-летнего Магомеда Шахбанова. Отмечается, что присяжные приняли вердикт единогласно.

Как пишет издание, судья Артем Каплунов уволил Такаева из-под стражи и признал его право на реабилитацию.

Издание напомнило, что инцидент произошел 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного дома в Первомайске самопровозглашенной "ЛНР". По версии следствия, Такаев выстрелил в голову Шахбанова. Однако противоречия в свидетельских показаниях и разногласия в материалах дела могли повлиять на решение присяжных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6464166
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