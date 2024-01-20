"Правосудие" по-русски: оккупанта оправдали за убийство сослуживца

Российский суд впервые в своей практике вынес оправдательный приговор участнику войны против Украины по делу об убийстве сослуживца. Об этом пишет издание "Коммерсантъ", передает портал "Комментарии".

Российского оккупанта оправдали за убийство товарища. Фото из открытых источников

Сообщается, что российский суд в Новочеркасске оправдал контрактника Зайнди Такаяева по делу об убийстве своего сослуживца, 20-летнего Магомеда Шахбанова. Отмечается, что присяжные приняли вердикт единогласно.

Как пишет издание, судья Артем Каплунов уволил Такаева из-под стражи и признал его право на реабилитацию.

Издание напомнило, что инцидент произошел 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного дома в Первомайске самопровозглашенной "ЛНР". По версии следствия, Такаев выстрелил в голову Шахбанова. Однако противоречия в свидетельских показаниях и разногласия в материалах дела могли повлиять на решение присяжных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

