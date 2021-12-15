Правовые гарантии безопасности: Россия уведомила США о конкретных предложениях

Россия передала Соединенным Штатам конкретные предложения по обязательным гарантиям безопасности, которые она хочет от Запада, во время встречи с помощником госсекретаря США Карен Донфрид в Москве в среду, 15 декабря. Такое объявление было сделано в Кремле. Об этом сообщает Reuters.

Гранатометчик Вооруженных сил РФ участвует в боевых учениях на Кадамовском полигоне Ростовской области - Reuters

Американский дипломат прибыл на переговоры в то время, когда напряженность между Востоком и Западом резко возросла из-за наращивания российских войск вблизи Украины. Западные страны предупредили, что Россия может начать новое нападение на Украину, которое Москва отрицает.

Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты и НАТО гарантировали, что западный военный альянс не будет расширяться дальше на восток и не развернет определенные системы вооружения в Украине и других странах, граничащих с Россией.

"Буквально сегодня представителям США в нашем МИДе передали конкретные предложения, направленные на выработку правовых гарантий безопасности России. Мы готовы немедленно начать переговоры по этому важному вопросу ", — сказал журналистам помощник Кремля Юрий Ушаков.

Ранее в среду, 15 декабря, Донфрид встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для переговоров в министерстве, а позже, как ожидается, встретится с Дмитрием Коазко, главным лицом Путина по Украине.

Кремль говорит, что расширение НАТО угрожает России и противоречит заверениям, предоставленным ей после распада Советского Союза в 1991 году. НАТО говорит, что ее деятельность носит оборонительный характер и направлена на сдерживание новой агрессии России.

Донфрид отправился в Москву после переговоров с высшими украинскими чиновниками, чтобы предложить поддержку в условиях наращивания российских войск.

Украина, долгое время враждуя с соседней Россией, активизировала военное сотрудничество с НАТО, и Группа семи предупредила Россию на прошлой неделе, что она столкнется с массовыми последствиями и серьезными затратами, если нападет на Украину.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский считает, что Италия может помочь Украине достичь договоренностей с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.

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