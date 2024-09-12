Сергей Карякин, известный шахматист и бывший гражданин Украины, назначен "сенатором" от так называемого "парламента Крыма" в Совете Федерации России. До этого Карякин был избран депутатом крымского парламента от партии Единая Россия. 12 сентября 2024 года нелегитимные депутаты "парламента" Крыма проголосовали за предоставление ему новых полномочий и досрочно прекратили его депутатский мандат.

Сергей Карякин (фото из открытых источников)

Карякин родился в Симферополе и до 2009 года выступал за Украину, но после этого сменил гражданство на российское. Известно, что активно поддерживает российскую агрессию против Украины и неоднократно посещал оккупированные территории. В 2022 году он был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (FIDE) из-за своей публичной поддержки войны.

Кроме политической деятельности, Карякин имеет значительные достижения в шахматах, в частности, победу на Кубке FIDE в 2015 году и звание вицечемпиона мира по классическим шахматам в 2016 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший украинский нардеп-предатель баллотируется в российский Совет Федерации. Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, обвиняемый в государственной измене и незаконном обогащении, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в случае победы на предстоящих выборах главы региона, предлагает Деркача в Совет Федерации РФ. В соответствующем документе говорится, что Деркач имеет российское гражданство и проживает в Астрахани. Андрей Деркач был народным депутатом нескольких созывов и экспрезидентом НАЭК "Энергопром". Он курировал создание частных охранных предприятий в разных областях Украины, которые должны способствовать быстрому захвату страны.

