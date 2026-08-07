Предатели в самом сердце Москвы: где провели масштабную облаву

Российские спецслужбы провели масштабную спецоперацию в деловом центре "Москва-Сити", во время которой задержали более 20 человек, причастных к работе подпольных криптообменников. Фигуранты обвиняются в том, что они якобы помогали украинским мошенническим колл-центрам легализовать средства, похищенные у граждан РФ, и выводить их за границу.

Москва-сити. Иллюстративное фото

Основными исполнителями в этой схеме оказались представители поколения зуммеров в возрасте от 18 до 25 лет, которые соблазнились обещаниями быстрых и легких денег. На местах также задержали курьеров, которые забирали наличные непосредственно у жертв афер и транспортировали ее в офисы в небоскребах.

По официальной информации Федеральной службы безопасности РФ, задержанные выполняли роль посредников в цепочке финансовых махинаций.

"Сотрудники этих нелегальных точек обмена принимали наличные средства от зомбированных аферистами граждан, среди которых было много пенсионеров, — отметили в ведомстве. — Полученные суммы оперативно конвертировались в криптовалюту и перечислялись в цифровые кошельки украинских кураторов".

По этому факту уже официально открыто уголовное производство по статье о мошенничестве, совершенное в особо крупных размерах.

Следственные органы отмечают, что наказание для всех участников нелегального бизнеса будет максимально суровым.

"Сейчас мы устанавливаем полный круг пострадавших и точные суммы ущерба, – добавляют российские правоохранители. — Всем задержанным организаторам, операторам и курьерам грозит реальное лишение свободы сроком до десяти лет".

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