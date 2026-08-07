Предатели в самом сердце Москвы: где провели масштабную облаву

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Недилько Ксения
Российские спецслужбы провели масштабную спецоперацию в деловом центре "Москва-Сити", во время которой задержали более 20 человек, причастных к работе подпольных криптообменников. Фигуранты обвиняются в том, что они якобы помогали украинским мошенническим колл-центрам легализовать средства, похищенные у граждан РФ, и выводить их за границу.
Москва-сити. Иллюстративное фото
Основными исполнителями в этой схеме оказались представители поколения зуммеров в возрасте от 18 до 25 лет, которые соблазнились обещаниями быстрых и легких денег. На местах также задержали курьеров, которые забирали наличные непосредственно у жертв афер и транспортировали ее в офисы в небоскребах.
По официальной информации Федеральной службы безопасности РФ, задержанные выполняли роль посредников в цепочке финансовых махинаций.
По этому факту уже официально открыто уголовное производство по статье о мошенничестве, совершенное в особо крупных размерах.
Следственные органы отмечают, что наказание для всех участников нелегального бизнеса будет максимально суровым.
Напомним, портал "Комментарии" писал , по каким признакам узнать "ведьму" в офисном коллективе .