Зрадники у самому серці Москви: де провели масштабну облаву

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Недилько Ксения
Російські спецслужби провели масштабну спецоперацію в діловому центрі "Москва-Сіті", під час якої затримали понад 20 осіб, причетних до роботи підпільних криптообмінників. Фігурантів звинувачують у тому, що вони нібито допомагали українським мошенницьким кол-центрам легалізувати кошти, викрадені у громадян РФ, та виводити їх за кордон.
Москва-сіті. Ілюстративне фото
Основними виконавцями в цій схемі виявилися представники покоління зумерів віком від 18 до 25 років, які спокусилися на обіцянки швидких та легких грошей. На місцях також затримали кур'єрів, які забирали готівку безпосередньо у жертв афер і транспортували її до офісів у хмарочосах.
За офіційною інформацією Федеральної служби безпеки РФ, затримані виконували роль посередників у ланцюжку фінансових махінацій.
За цим фактом уже офіційно відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Слідчі органи наголошують, що покарання для всіх учасників нелегального бізнесу буде максимально суворим.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, за якими ознаками впізнати "відьму" в офісному колективі.