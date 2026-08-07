Зрадники у самому серці Москви: де провели масштабну облаву

Російські спецслужби провели масштабну спецоперацію в діловому центрі "Москва-Сіті", під час якої затримали понад 20 осіб, причетних до роботи підпільних криптообмінників. Фігурантів звинувачують у тому, що вони нібито допомагали українським мошенницьким кол-центрам легалізувати кошти, викрадені у громадян РФ, та виводити їх за кордон.

Москва-сіті. Ілюстративне фото

Основними виконавцями в цій схемі виявилися представники покоління зумерів віком від 18 до 25 років, які спокусилися на обіцянки швидких та легких грошей. На місцях також затримали кур'єрів, які забирали готівку безпосередньо у жертв афер і транспортували її до офісів у хмарочосах.

За офіційною інформацією Федеральної служби безпеки РФ, затримані виконували роль посередників у ланцюжку фінансових махінацій.

"Співробітники цих нелегальних точок обміну приймали готівкові кошти від зазомбованих аферистами громадян, серед яких було багато пенсіонерів, — зазначили у відомстві. — Отримані суми оперативно конвертувалися в криптовалюту та перераховувалися на цифрові гаманці українських кураторів".

За цим фактом уже офіційно відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Слідчі органи наголошують, що покарання для всіх учасників нелегального бізнесу буде максимально суворим.

"Зараз ми встановлюємо повне коло постраждалих та точні суми збитків, — додають російські правоохоронці. — Усім затриманим організаторам, операторам та кур'єрам загрожує реальне позбавлення волі на строк до десяти років".

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