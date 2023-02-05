Представитель МИД РФ Захарова отреагировала на новые санкции Канады против России

Канада объявила о введении санкций против россиян, поддерживающих войну в Украине или способствующих российской агрессии. В список вошли известные деятели культуры и пропагандисты Российской Федерации. На это отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сравнившая такие действия с практиками Третьего рейха. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова отреагировала на санкции Канады. Фото из открытых источников

Каждый месяц все больше стран оказывает давление на Российскую Федерацию и тех, кто поддерживает агрессию против Украины. В этот раз Канада приняла санкции против 38 россиян и еще 16 юридических лиц. Все активы подсанкционных лиц будут заморожены, а физическим лицам запретили въезд в Канаду.

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На новые запреты от правительства Канады отреагировала Мария Захарова, которая в очередной раз использовала нарративы Кремля о Третьем рейхе.

"Канадские санкции против российских журналистов и артистов можно сравнить с попыткой Третьего рейха уничтожить "немецкий дух" и заглушить голос ума из-за сожжения книг и запрета периодики", — написала спикер МИД РФ.

В список попали известные российские певцы Дима Билан, Николай Басков, Ирина Алегрова, Надежда Бабкина, Олег Газманов, а также актер Михаил Боярский, комик Михаил Галустян и другие. Кроме деятелей в сфере культуры, санкции получили и российские пропагандисты Андрей Колесников, Сергей Брилев, Евгений Поддубный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Захарова отреагировала на слова Шольца о поражении России в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о реакции жителей Москвы на поставку западных танков в Украину.