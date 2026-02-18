Состоявшиеся в Женеве 17-18 февраля переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами были описаны как "трудные, но конструктивные". Это заявление сделал глава делегации России, помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Фото: из открытых источников

"Переговоры продолжались два дня. Вчера заседание было длинным, проходили разные форматы. Сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", – рассказал Мединский.

Он также добавил, что новая встреча по украинскому вопросу состоится в ближайшее время, хотя никаких подробностей не привел.

Как сообщало российское новостное агентство, около 12:00 второго дня переговоров, представители делегаций России, Украины и США завершили консультации. После этого Мединский обратился в СМИ, а затем российские представители покинули место встречи.

Представитель секретаря СНБО Украины, Диана Давитян, подтвердила завершение трехсторонних переговоров. По ее словам, консультации прошли с участием как политической, так и военной группы. Длительность переговоров во второй день составила около двух часов.

Интересно, что после завершения первого дня переговоров российская сторона воздержалась от публичных комментариев по поводу результатов встреч, что также было предупреждено заранее. Как отметили в Кремле, "после контактов во вторник (17 февраля — ред.) новостей не будет".

Однако Мария Захарова, спикер российского МИД, заявила, что любые шаги, которые могут способствовать урегулированию ситуации, имеют значительную важность для дальнейших переговоров и стабильности.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Россия не пыталась затягивать переговоры, Украина уже могла бы приблизиться к завершающему этапу дипломатического процесса. Владимир Зеленский поделился этой информацией на своей официальной странице Facebook, отметив, что перед началом новых раундов переговоров в Женеве он провел важное совещание с украинской делегацией.