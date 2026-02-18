Переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами, що відбулися у Женеві 17-18 лютого, були описані як "важкі, але конструктивні". Цю заяву зробив очільник делегації Росії, помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Фото: з відкритих джерел

"Переговори тривали два дні. Вчора засідання було довгим, проходили різні формати. Сьогодні — близько двох годин. Вони були важкими, але діловими", — розповів Мединський.

Він також додав, що нова зустріч щодо українського питання відбудеться найближчим часом, хоча жодних подробиць не навів.

Як повідомляло російське агентство новин, близько 12:00 другого дня переговорів, представники делегацій Росії, України та США завершили консультації. Після цього Мединський звернувся до ЗМІ, а потім російські представники покинули місце зустрічі.

Речниця секретаря РНБО України, Діана Давітян, підтвердила завершення тристоронніх переговорів. За її словами, консультації пройшли за участю як політичної, так і військової групи. Загальна тривалість переговорів у другий день становила близько двох годин.

Цікаво, що після завершення першого дня переговорів російська сторона утрималася від публічних коментарів щодо результатів зустрічей, що також було попереджено заздалегідь. Як зазначили в Кремлі, "після контактів у вівторок (17 лютого — ред.) новин не буде".

Однак Марія Захарова, речниця російського МЗС, заявила, що будь-які кроки, які можуть сприяти врегулюванню ситуації, мають значну важливість для подальших перемовин і стабільності.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Росія не намагалася затягувати переговори, Україна вже могла б наблизитися до завершального етапу дипломатичного процесу. Володимир Зеленський поділився цією інформацією на своїй офіційній сторінці у Facebook, зазначивши, що перед початком нових раундів переговорів у Женеві він провів важливу нараду з українською делегацією.