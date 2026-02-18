logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Представник Путіна Мединський видав цинічну заяву про переговори у Женеві: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Представник Путіна Мединський видав цинічну заяву про переговори у Женеві: деталі

За словами Мединського, попри складність процесу, переговори пройшли у "діловому" ключі"

18 лютого 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами, що відбулися у Женеві 17-18 лютого, були описані як "важкі, але конструктивні". Цю заяву зробив очільник делегації Росії, помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Представник Путіна Мединський видав цинічну заяву про переговори у Женеві: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Переговори тривали два дні. Вчора засідання було довгим, проходили різні формати. Сьогодні — близько двох годин. Вони були важкими, але діловими", — розповів Мединський. 

Він також додав, що нова зустріч щодо українського питання відбудеться найближчим часом, хоча жодних подробиць не навів. 

Як повідомляло російське агентство новин, близько 12:00 другого дня переговорів, представники делегацій Росії, України та США завершили консультації. Після цього Мединський звернувся до ЗМІ, а потім російські представники покинули місце зустрічі.

Речниця секретаря РНБО України, Діана Давітян, підтвердила завершення тристоронніх переговорів. За її словами, консультації пройшли за участю як політичної, так і військової групи. Загальна тривалість переговорів у другий день становила близько двох годин.

Цікаво, що після завершення першого дня переговорів російська сторона утрималася від публічних коментарів щодо результатів зустрічей, що також було попереджено заздалегідь. Як зазначили в Кремлі, "після контактів у вівторок (17 лютого — ред.) новин не буде".

Однак Марія Захарова, речниця російського МЗС, заявила, що будь-які кроки, які можуть сприяти врегулюванню ситуації, мають значну важливість для подальших перемовин і стабільності.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Росія не намагалася затягувати переговори, Україна вже могла б наблизитися до завершального етапу дипломатичного процесу. Володимир Зеленський поділився цією інформацією на своїй офіційній сторінці у Facebook, зазначивши, що перед початком нових раундів переговорів у Женеві він провів важливу нараду з українською делегацією.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини