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Представитель России в ООН пытался сорвать выступление Зеленского (ВИДЕО)

Небензя пытался четырежды перебить главу Совбеза

сегодня, 20:43
Автор:
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Лиля Воробьева
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пытался сделать все, чтобы не дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Россиянин четырежды перебивал главу Совбеза, но у него ничего не получилось. Об этом сообщает Bild .

Представитель России в ООН пытался сорвать выступление Зеленского (ВИДЕО)

Василий Небензя (фото из открытых источников)

В материале говорится, что на заседании председательствовал премьер Албании Эдди Рама. Он выступил со вступительной речью и решил дать слово генсеку ООН, а затем президенту Зеленскому. Но российский постпред Василий Небензя вмешался в этот процесс. Россиянин заявил, что сначала должны выступать члены Совбеза ООН, а затем Зеленский. Потому что тогда, по его словам, "заседание превратится в спектакль одного актера".


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В ответ албанский премьер заявил, что порядок слушаний уже согласован с другими участниками. Но кремлевский представитель снова перебил его и выступил против, потому что якобы он выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как глава Совбеза.

Премьер Албании заявил, что Небензя сам спровоцировал его. Поэтому российский представитель четырежды просил слова, стараясь таким образом не допустить выступления Зеленского, но албанский премьер Рама не изменил своей позиции.

"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать", – заявил премьер Албании.

"В ответ я хочу подтвердить, что информация о планируемом порядке выступлений была предоставлена всем членам Совета безопасности заранее, и я считал, что этот процедурный вопрос решен на техническом уровне до начала обсуждения", — говорится в заявлении.

Известно, что Владимир Зеленский в рамках пяти прошлых заседаний Совета безопасности выступал раньше членов Совета безопасности.

Албанский премьер заверил россиян, что это не спецоперация главы Албании. Это только продолжение хорошо установленной традиции и практики.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил премьера Рами за такое принципиальное руководство в Совбезе ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил о "лжецах" в ООН и не стал слушать представителя РФ



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