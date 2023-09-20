Представитель России в ООН пытался сорвать выступление Зеленского (ВИДЕО)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пытался сделать все, чтобы не дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Россиянин четырежды перебивал главу Совбеза, но у него ничего не получилось. Об этом сообщает Bild .

Василий Небензя (фото из открытых источников)

В материале говорится, что на заседании председательствовал премьер Албании Эдди Рама. Он выступил со вступительной речью и решил дать слово генсеку ООН, а затем президенту Зеленскому. Но российский постпред Василий Небензя вмешался в этот процесс. Россиянин заявил, что сначала должны выступать члены Совбеза ООН, а затем Зеленский. Потому что тогда, по его словам, "заседание превратится в спектакль одного актера".

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В ответ албанский премьер заявил, что порядок слушаний уже согласован с другими участниками. Но кремлевский представитель снова перебил его и выступил против, потому что якобы он выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как глава Совбеза.

Премьер Албании заявил, что Небензя сам спровоцировал его. Поэтому российский представитель четырежды просил слова, стараясь таким образом не допустить выступления Зеленского, но албанский премьер Рама не изменил своей позиции.