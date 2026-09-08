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Предупреждение Зеленского не подействовало: какие авиакомпании продолжают использовать небо РФ

Китайские, турецкие и ближневосточные перевозчики регулярно летают через российское воздушное пространство, хотя Киев предупреждает о его полной небезопасности

8 сентября 2026, 11:36
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Кравцев Сергей

Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, десятки международных авиакомпаний по-прежнему используют воздушное пространство РФ для выполнения регулярных рейсов. Об этом пишет The Independent, которая насчитала около 30 перевозчиков, продолжающих летать над территорией страны-агрессора либо выполнять рейсы в российские города.

Предупреждение Зеленского не подействовало: какие авиакомпании продолжают использовать небо РФ

Самолет. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, значительную часть этого списка составляют авиакомпании из Китая, Турции, стран Персидского залива и других государств Азии. Среди них – Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Air India, Emirates, Etihad Airways, FlyDubai, Qatar Airways, Oman Air и Turkish Airlines.

Российские перевозчики также продолжают выполнять международные рейсы. В частности, в перечне упоминаются "Аэрофлот" и Jetica.

Кроме того, воздушным пространством РФ пользуются отдельные авиакомпании из Африки, Европы и других регионов. Среди них – EgyptAir, Ethiopian Airlines, Air Algérie, Royal Air Maroc, Air Serbia, Belavia и Pegasus Airlines. В список также попали перевозчики из Армении, Грузии, Ирака, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Таким образом, российское небо остается частью международной маршрутной сети, несмотря на санкции и риски, связанные с войной. Для некоторых авиакомпаний использование этих маршрутов позволяет сокращать продолжительность перелетов между Азией, Европой и Ближним Востоком.

В то же время Украина неоднократно предупреждала международных перевозчиков об опасности таких маршрутов. Президент Владимир Зеленский заявлял, что воздушное пространство над территорией России является "полностью небезопасным" из-за военных рисков. 

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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/list-airlines-russia-airspace-ukraine-strikes-b3046142.html
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