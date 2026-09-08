Попередження Зеленського не подіяло: які авіакомпанії продовжують використовувати небо РФ

Незважаючи на війну Росії проти України, що триває, десятки міжнародних авіакомпаній, як і раніше, використовують повітряний простір РФ для виконання регулярних рейсів. Про це пише The Independent, яка нарахувала близько 30 перевізників, які продовжують літати над територією країни-агресора або виконувати рейси до російських міст.

Літак. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, значну частину цього списку становлять авіакомпанії з Китаю, Туреччини, країн Перської затоки та інших країн Азії. Серед них – Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Air India, Emirates, Etihad Airways, Fly Dubai, Qatar Airways, Oman Air та Turkish Airlines.

Російські перевізники також продовжують виконувати міжнародні рейси. Зокрема, у переліку згадуються "Аерофлот" та Jetica.

Крім того, повітряним простором РФ користуються окремі авіакомпанії з Африки, Європи та інших регіонів. Серед них – EgyptAir, Ethiopian Airlines, Air Algerie, Royal Air Maroc, Air Serbia, Belavia та Pegasus Airlines. До списку також потрапили перевізники з Вірменії, Грузії, Іраку, Ірану, Казахстану, Узбекистану та Таджикистану.

Таким чином, російське небо залишається частиною міжнародної маршрутної мережі, незважаючи на санкції та ризики, пов'язані з війною. Для деяких авіакомпаній використання цих маршрутів дозволяє скорочувати тривалість перельотів між Азією, Європою та Близьким Сходом.

Водночас, Україна неодноразово попереджала міжнародних перевізників про небезпеку таких маршрутів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що повітряний простір над територією Росії є "цілком небезпечним" через військові ризики.

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