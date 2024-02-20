"Преемник Путина" критикует Запад и назвал место, где будет следующая война

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Запад в разжигании общенациональных конфликтов. По его словам, после Украины с "хаосом" могут столкнуться и другие соседи России, в том числе и на Кавказе.
Возможный преемник Путина Николай Патрушев. Фото из открытых источников
Николай Патрушев работал вместе с президентом России Владимиром Путиным в КГБ в Санкт-Петербурге. Он известен тем, что выступает за жесткую политику Кремля, а в нескольких редких интервью для российской прессы оправдывал решение Путина начать войну в Украине. В самой России Патрушева называют наиболее вероятным преемником Путина.
16 февраля во время визита в столицу Кыргызстана, где проходила встреча секретарей Совбеза, Патрушев обвинил Запад в разжигании конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Секретарь Совбеза РФ повторил кремлевскую пропаганду, что таким образом США пытается сохранить свое глобальное господство и извлекает выгоду от "хаоса" войны.
Далее российский политик предположил, где может произойти следующая война, причиной которой в очередной раз назвал Запад.
Отметим, что, несмотря на обвинения Николая Патрушева Запада и в частности США, именно вблизи России вспыхивают войны, которые начинались вторжением в независимые страны российской армии. Это касается войны России против Грузии в 2008 году, а также аннексии Крыма, оккупации украинских территорий в 2014 году и полномасштабное вторжение России в 2022 году.
Кроме того, Россия была гарантом безопасности для Армении, однако после атаки Азербайджана не предпринимала заметных шагов по урегулированию ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российских "миротворцев" во время военного инцидента в Карабахе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, что означает для России война против Украины.
Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией.
Обсуждения
Новости
Партия 5.10
сегодня, 10:03
Такая мелкая гнида с писклявым голосом этот Патрушев, а пол мира хочет уничтожить