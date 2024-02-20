"Преемник Путина" критикует Запад и назвал место, где будет следующая война

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Запад в разжигании общенациональных конфликтов. По его словам, после Украины с "хаосом" могут столкнуться и другие соседи России, в том числе и на Кавказе.



Возможный преемник Путина Николай Патрушев. Фото из открытых источников

Николай Патрушев работал вместе с президентом России Владимиром Путиным в КГБ в Санкт-Петербурге. Он известен тем, что выступает за жесткую политику Кремля, а в нескольких редких интервью для российской прессы оправдывал решение Путина начать войну в Украине. В самой России Патрушева называют наиболее вероятным преемником Путина.

16 февраля во время визита в столицу Кыргызстана, где проходила встреча секретарей Совбеза, Патрушев обвинил Запад в разжигании конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Секретарь Совбеза РФ повторил кремлевскую пропаганду, что таким образом США пытается сохранить свое глобальное господство и извлекает выгоду от "хаоса" войны.

"Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной ситуации. Причиной этого является желание Запада любой ценой сохранить свое господство в мировых делах. В Вашингтоне уверены, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей Запад готов на все", – сказал Патрушев,

Далее российский политик предположил, где может произойти следующая война, причиной которой в очередной раз назвал Запад.

"Мы также видим стремление Запада расшатать ситуацию на Южном Кавказе, а также препятствовать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению ситуации в этих регионах", – сказал Патрушев, однако не предоставил доказательств своим словам.

Отметим, что, несмотря на обвинения Николая Патрушева Запада и в частности США, именно вблизи России вспыхивают войны, которые начинались вторжением в независимые страны российской армии. Это касается войны России против Грузии в 2008 году, а также аннексии Крыма, оккупации украинских территорий в 2014 году и полномасштабное вторжение России в 2022 году.

Кроме того, Россия была гарантом безопасности для Армении, однако после атаки Азербайджана не предпринимала заметных шагов по урегулированию ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российских "миротворцев" во время военного инцидента в Карабахе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, что означает для России война против Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией.