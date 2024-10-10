Итальянское издание Corriere della Serе сообщило якобы о готовности Украины прекратить боевые действия в обмен на гарантии безопасности от Запада. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил на брифинге и прокомментировал информацию о якобы готовности Украины к прекращению боевых действий. По его словам, Москва не получала подобные сообщения от Киева.

"Нет, не получали таких сигналов, сейчас много соображений и схоластики по этому поводу. Как и раньше, каких-либо действий по этому поводу никто не предпринимал", — сказал Песков.

Напомним, что Corriere della Serе опубликовало материал, в котором указывает, что Владимир Зеленский не согласится официально отказаться от временно оккупированных территорий, однако якобы может поддержать идею прекращения огня по линии фронта в обмен на гарантии безопасности от США похожие для Японии, Южной Кореи и Филиппин. Кроме того, в случае прекращения боевых действий, Украина якобы могла рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС.

На эту информацию отреагировал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, который назвал такие сообщения неправдивыми и подчеркнул, что Украина сосредоточена на реализации Формулы мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян меняется мнение о войне в Украине. Стали известны категории, критически относящиеся к боевым действиям.

Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис ответила, будет ли вести переговоры с Путиным для окончания войны.