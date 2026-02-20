Президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой администрации США из-за блокады Кубы, заявив, что Москва считает новые ограничения неприемлемыми. Об этом сообщает CNBC.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кубы в России дезавировал предварительные заявления своей страны о запрете кубинским гражданам участвовать в войне против Украины.

Как утверждают росСМИ, Куба не выступает против участия своих граждан в войне против Украины. Но ставит главное условие – заключение легального контракта, отметил посол Кубы в Москве. По словам дипломата, задержанные недавно в стране по делу о вербовке наемников для войны в Украине — "мошенники и бандиты", все они граждане Кубы.

