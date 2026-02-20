logo

Прервал долгое молчание: Путин разнес администрацию США из-за Кубы

Путин заявил, что РФ обсуждает с Кубой, какую помощь может предоставить

20 февраля 2026, 03:20
Автор:
Лиля Воробьева

Президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой администрации США из-за блокады Кубы, заявив, что Москва считает новые ограничения неприемлемыми. Об этом сообщает CNBC.

посол Кубы в России дезавировал предварительные заявления своей страны о запрете кубинским гражданам участвовать в войне против Украины.

Как утверждают росСМИ, Куба не выступает против участия своих граждан в войне против Украины. Но ставит главное условие – заключение легального контракта, отметил посол Кубы в Москве. По словам дипломата, задержанные недавно в стране по делу о вербовке наемников для войны в Украине — "мошенники и бандиты", все они граждане Кубы.
 



Источник: https://www.cnbc.com/2026/02/19/cuba-fuel-crisis-havana-russia-putin-us-trump.html
