Перервав довге мовчання: Путін розніс адміністрацію США через Кубу

Лиля Воробьева
Президент Росії Володимир Путін виступив із різкою критикою адміністрації США через блокаду Куби, заявивши, що Москва вважає нові обмеження неприйнятними. Про це повідомляє CNBC.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Як стверджують росЗМІ, Куба не виступає проти участі своїх громадян у війні проти України. Але ставить головну умову – укладання легального контракту, зазначив посол Куби у Москві. За словами дипломата, затримані нещодавно у країні у справі про вербування найманців для війни в Україні — "шахраї та бандити", всі вони є громадянами Куби.