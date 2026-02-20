logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Перервав довге мовчання: Путін розніс адміністрацію США через Кубу
commentss НОВИНИ Всі новини

Перервав довге мовчання: Путін розніс адміністрацію США через Кубу

Путін заявив, що РФ обговорює з Кубою, яку допомогу може надати

20 лютого 2026, 03:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент Росії Володимир Путін виступив із різкою критикою адміністрації США через блокаду Куби, заявивши, що Москва вважає нові обмеження неприйнятними. Про це повідомляє CNBC.

Перервав довге мовчання: Путін розніс адміністрацію США через Кубу

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

посол Куби в Росії дезавуював попередні заяви своєї країни про заборону кубинським громадянам брати участь у війні проти України.

Як стверджують росЗМІ, Куба не виступає проти участі своїх громадян у війні проти України. Але ставить головну умову – укладання легального контракту, зазначив посол Куби у Москві. За словами дипломата, затримані нещодавно у країні у справі про вербування найманців для війни в Україні — "шахраї та бандити", всі вони є громадянами Куби.
 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cnbc.com/2026/02/19/cuba-fuel-crisis-havana-russia-putin-us-trump.html
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta