Президент Росії Володимир Путін виступив із різкою критикою адміністрації США через блокаду Куби, заявивши, що Москва вважає нові обмеження неприйнятними. Про це повідомляє CNBC.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

осол Куби в Росії дезавуював попередні заяви своєї країни про заборону кубинським громадянам брати участь у війні проти України.

Як стверджують росЗМІ, Куба не виступає проти участі своїх громадян у війні проти України. Але ставить головну умову – укладання легального контракту, зазначив посол Куби у Москві. За словами дипломата, затримані нещодавно у країні у справі про вербування найманців для війни в Україні — "шахраї та бандити", всі вони є громадянами Куби.

