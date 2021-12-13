Претензии Путина по активам СССР: действительно ли Украина задолжала России

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что страна якобы до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся после распада СССР.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

О чём речь? Что означают такие обвинения? Стоит ли их расценивать серьезно? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Больше похоже, что РФ во главе с Путиным пытается отвлечь внимание от более свежих проблем

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что история Украины и России – это история взаимных претензий, которые можно начинать с 18 века. И долго спорить о том, кто кого предал – украинский гетман Мазепа российского царя Петра Первого, или тот его.

"Что касается конкретно этого имущества, о котором упомянул Путин, тут, действительно, есть определенные нерешенные моменты. С одной стороны, в какой-то степени может быть прав и Путин, когда напоминает о внешних долгах, взятых на себя Россией, равно как о взятом на себя имуществе. В то же время, насколько известно, Украина передала россиянам все находящиеся за границей здания, на которые может намекать президент РФ. Спор идет о какой-то мелочи, о неких помещениях, принадлежащих посольствам, в отдельных странах", – поясняет Николай Спиридонов.

По его мнению, больше похоже, что РФ во главе с Путиным пытается отвлечь внимание от более свежих проблем. Когда Украина предъявляет претензии касательно незаконной аннексии своих территорий, по вопросам по транспортировке газа, по сбитому самолету летом 2014 года в небе над Донбассом и так далее.

"На это россиянам надо что-то отвечать. А свежих претензий к Украине нет. Поэтому, пытаясь замутить воду, из архива достали ситуацию с разделом имущества бывшего Союза, – говорит эксперт. – Украина, в свою очередь, могла бы вспомнить ситуацию 1991 года, когда разворовывались деньги Госбанка СССР. И средства ("сгоревшие" вклады граждан) тогда централизованно уходили в Москву. Кое-что разворовала тогдашняя украинская элита. Но в основном деньги, в том числе граждан Украины, украли тогда россияне. Можно развивать, усиливать взаимные претензии. Вопрос лишь – к чему это всё приведет. Пока просто похоже на то, что РФ стремится "обнулить" взаимные претензии с Украиной. Но у Украины претензий – обоснованных – куда больше. Особенно, учитывая, что аннексирована часть нашей территории".

Надо, скорее, спросить, что сама Россия не отдала другим, а не что якобы не отдали ей

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что для РФ остается критически важным "покалывание" Украины разными заявлениями. Чтобы как-то пояснять свою агрессию.

"Перечень претензий, недовольства достаточно велик. А упоминание Украины в негативном ключе в информационном пространстве для государства, которое на протяжении восьми лет ведет агрессию против Украины, просто зашкаливает. При этом приходится искать новый и новый антиукраинский контент, – поясняет эксперт. – Периодически что-то вбрасывать в информационное пространство. Чтобы пропагандисты могли обработать те или иные тезисы соответствующим образом, воспитывая у внутреннего потребителя, у россиян, чувство недоверия, нелюбви к Украине, злости на нее".

Также Максим Джигун обращает внимание, что в той речи, которую выдал Путина, упоминая и имущество за рубежом, он будто присвоил себе в достижение выплаты Россией внешних долгов СССР. Хоть сам Путин к этому никакого отношения не имел, акцентирует политолог.

"И неуместно в этом контексте выставлять Россию пострадавшей, при том, что та много чего лишила Украину и другие бывшие союзные республики, – считает Максим Джигун. – Тут надо, скорее, спросить, что сама Россия не отдала другим, а не что якобы не отдали ей. А самое важное – стоило бы напомнить, Путину, который рассказывает о том, что Украина что-то должна России, о подписи РФ под Будапештским меморандумом. Именно Россия тогда (наряду с Великобританией и США) обещала обеспечивать территориальную целостность и безопасность Украины в обмен на отказ нашей страны от ядерного оружия. И именно Россия стала агрессором, оккупировавшим Крым и часть Донбасса. За что именно она рано или поздно будет расплачиваться".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, с кем Путин заинтересован в переговорах.

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