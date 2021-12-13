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Путин выставил очередную претензию Украине

Президент РФ считает, что все имущество, которое осталось за рубежом после распада СССР должно было достаться России, рассчитавшейся по внешним долгам Союза

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что страна якобы до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся после распада СССР. Россия в одиночку рассчиталась по всем внешним долгам СССР. Как передает издание "Комментарии", слова Путина передает ТАСС.

Путин выставил очередную претензию Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам российского президента, в 90-е годы финансовая помощь извне била необходима России для того, чтобы закрывать ряд важных вопросы. Потому Москва оказалась в той ситуации, когда просто невозможно было не взять долги. Кроме того, подчеркнул Владимир Путин, Россия согласилась в 1993 году пойти на то, чтобы рассчитаться по всем внешним долгам уже несуществующего СССР. Путин уточнил, что Россия потеряла свои финансовые сбережения, рассчитавшись абсолютно за все бывшие советские республики.

Правда потом Путин пояснил, что в России не проснулись какие-то гуманистические побуждения. В Кремле это делали, потому что надеялись, что бывшие республики Советского Союза, которые обрели независимость, потом передадут Москве зарубежные активы, которые принадлежали им, пока они входили в состав Советского Союза.

Президент РФ отметил, что Россия, со своей стороны, выполнила все взятые на себя обязательства, долги все были закрыты, а вот среди республик оказалось немало таких, которые не передали России активы, которые принадлежали СССР. Путин назвал Украину одной из таких республик, уточнив, что государство до сих пор не передало активы за рубежом, которыми ранее владел Союз.

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Источник: https://tass.ru/politika/13179567
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