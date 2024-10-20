Президент Бразилии ударился головой и отказался ехать на саммит БРИКС в Россию

20 октября президент Бразилии Лула да Силва получил травму, когда упал в ванной своей резиденции. Врачи указали, что Лула да Силва не нуждается в госпитализации, но рекомендовали временно воздержаться от длительных перелетов, чтобы обеспечить надлежащий процесс выздоровления. Таким образом, один из "друзей Путина" не будет присутствовать на саммите БРИКС в России.



Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Как сообщают бразильские СМИ, после инцидента медики осмотрели 78-летнего президента Лула да Силву и наложили ему пять швов на рану. Врачи сообщили, что будут регулярно следить за состоянием здоровья бразильского лидера.

Президент Бразилии должен был отправиться в Казань 20 октября, где на полях саммита БРИКС планировались встречи с лидерами других стран. Однако из-за травмы его место на конференции займет министр иностранных дел Мауро Виейра, представляющий Бразилию.

Несмотря на травму, Лула да Силва планирует продолжать выполнять свои обязанности в Бразилии, в частности, он примет участие в саммите БРИКС, но с помощью видеосвязи.

Как сообщают российские СМИ, саммит БРКИС в Казани соберет представителей 32 стран, из которых 24 будут представлены на уровне лидеров государств. Ради этого в Казани с 22 по 24 октября временно приостановят работу культурные учреждения, библиотеки и музеи. Кроме того, обучение в высших учебных заведениях и колледжах города будет проходить в дистанционном режиме, а школьники уйдут на каникулы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему Путин организовал саммит БРИКС в РФ.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, которая хочет присоединиться к блоку группы стран, приверженных России.



