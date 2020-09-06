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Президент Сербии резко прокомментировал пост МИДа России

В Сербии оперативно отреагировали на нелицеприятный жест Марии Захаровой

сегодня, 17:14
Автор:

Владимир Лавский

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал недипломатический пост пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом сообщает сербское издание Blic. 

"Мария Захарова своим постом показала всю свою сущность. Очень примитивно и вульгарно, что еще сказать. То же самое можно сказать и о тех, кто ее назначил на данную должность", - цитирует издание Вучича. 

Президент Сербии резко прокомментировал пост МИДа России

Ранее в соцсетях появился пост, где изображен президент Сербии, который сидит напротив президента США Дональда Трампа. Под низом известный кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун, когда она закидывает ногу на ногу. 

Ранее Мария Захарова обвинила Запад во вмешательство в дела Беларуси. 

"Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки... Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем... Доказательной базы более чем достаточно", - отметила Захарова, при этом эти самые доказательства предпочла не публиковать в прямом эфире.



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