Президент Сербии резко прокомментировал пост МИДа России

Язык
BTC/USD
10244.36
ETH/USD
345.63
LTC/USD
47.98
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
32.91
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал недипломатический пост пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом сообщает сербское издание Blic.
"Мария Захарова своим постом показала всю свою сущность. Очень примитивно и вульгарно, что еще сказать. То же самое можно сказать и о тех, кто ее назначил на данную должность", - цитирует издание Вучича.
Ранее в соцсетях появился пост, где изображен президент Сербии, который сидит напротив президента США Дональда Трампа. Под низом известный кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун, когда она закидывает ногу на ногу.
Ранее Мария Захарова обвинила Запад во вмешательство в дела Беларуси.
"Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки... Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем... Доказательной базы более чем достаточно", - отметила Захарова, при этом эти самые доказательства предпочла не публиковать в прямом эфире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости