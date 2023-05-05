Прибыль РФ от продажи газа и нефти снизилась до рекордного показателя: детали

Газ и нефть – это два основных элемента, на которых держался бюджет России. До определенного времени продажа этих ископаемых пополняла казну агрессора на триллионы рублей, однако после вторжения РФ в Украину ситуация в корни изменилась. Так, к примеру, лишь за последний год прибыль от импорта газа и нефти снизилась на 64%, сообщают СМИ.

фото тематическое, из открытых источников

В апреле месяце в российский бюджет от продажи нефти и газа поступило около 647 миллиардов рублей. Казалось бы, сумма вполне солидная, однако это не так, особенно, если сопоставить ее с прибылью годичной давности. Так, в апреле прошлого года Россия заработала на импорте вышеуказанных ископаемых почти 1,8 триллионов рублей, что на 64% больше нынешних показателей.

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Согласно официальным данным, за минувший период 2023 года (январь, февраль, март, апрель) размер нафтогазовой прибыли составил 2,3 триллиона рублей. В прошлом же году данный показатель был выше на целых 52% (4,8 триллиона рублей).

По этим цифрам хорошо прослеживается влияние санкций западных стран в отношении России и ее продукции, а также то, насколько сильно упала прибыль РФ без былых партнерских отношений с европейскими государствами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как прошли первомайские праздники в польском Вроцлаве. Несколько дней подряд граждане соседней страны имели возможность отдохнуть дома, не выходя на работу, а на центральной рыночной площади можно было понаблюдать, как устанавливается мировой рекорд – в центре города собралось более 7 тысяч гитаристов, чтобы в унисон сыграть на своих музыкальных инструментах.