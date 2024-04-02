Причастна ли ФСБ к теракту в "Крокусе": почему другие версии неубедительны

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Марьян Ощановский
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" под Москвой организовали российские спецслужбы, чтобы усилить в России тоталитарный режим, убежден политолог Андрей Городницкий.
Теракт под Москвой стал крупнейшим в РФ за последние 20 лет. Фото из открытых источников
По мнению Андрея Городницкого, абсолютно убедительно выглядит версия об организации теракта российскими спецслужбами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.
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