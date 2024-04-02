Причастна ли ФСБ к теракту в "Крокусе": почему другие версии неубедительны

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" под Москвой организовали российские спецслужбы, чтобы усилить в России тоталитарный режим, убежден политолог Андрей Городницкий.

Теракт под Москвой стал крупнейшим в РФ за последние 20 лет. Фото из открытых источников

"Когда западные СМИ начали писать, что в России произойдет теракт, все сразу убедительно заговорили, что Путин готовит теракт. Когда же террористический акт действительно произошел, почему-то стали появляться разные версии. То есть к моменту преступления все были уверены на 100%, что теракт организует ФСБ, а уже после теракта почему-то возникли сомнения", – сказал политолог.

По мнению Андрея Городницкого, абсолютно убедительно выглядит версия об организации теракта российскими спецслужбами.

"Меня трудно убедить, что теракт совершила не РФ. Многим приятно думать, что в ФСБ работают бестолковые идиоты, которые могли проспать теракт ИГИЛа. Однако, учитывая параноидальное отношение Путина к своей безопасности и безопасности в России, сомневаюсь, что ФСБ, будучи предупрежденной, могла допустить такой теракт. Убежден, что ФСБ знала, что готовится теракт. Российские спецслужбы могут вычислить множество людей, которые выходят на митинги, а потому не могли не вычислить террористов после предупреждений", – считает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.