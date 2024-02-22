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Приднестровье попросится в состав России. Названа дата

Приднестровье 28 февраля может обратиться к России с просьбой принять его в свой состав, сообщил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба, пишет Deschide. Такое решение будет принято на съезде депутатов всех уровней

сегодня, 19:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, говорит Черба, будет принято как раз накануне его послания к федеральному собранию. При этом оппозиционер не исключил, что Москва поручила провести сепаратистским депутатам съезд и попроситься в состав Российской Федерации.

Приднестровье попросится в состав России. Названа дата

Приднестровье

При этом Чорба предполагает, что после того, как депутаты примут обращение к России, Путин его объявит федеральному собранию, которое согласует запрос.

Также оппозиционер добавил, что Приднестровье заранее готовилось к этому шагу. В этом контексте он упоминает митинг, проведенный в Тирасполе против так называемого экономического давления со стороны Молдовы. Таким образом, сепаратистские власти хотят продемонстрировать, что жители Приднестровья не поддерживают Кишинев.

Кроме того, Чорба напомнил и о недавнем заявлении главы российского МИД Сергея Лавров, который подчеркнул, что Россия "не даст страдать" своим гражданам в Приднестровье.

Оппозиционный депутат обратился к своим коллегам с призывом не принимать обращения к российскому диктатору и не проситься в состав России. По его словам, в противном случае глава Кремля получит право нанести удар по территории Молдовы, и Приднестровью также.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что непризнанная "Приднестровская молдавская республика" призывает увеличить присутствие российских военных на своих подконтрольных территориях. Глава представительства псевдореспублики Приднестровья в России Леонид Манаков просит отправить больше "миротворцев" в регион. По его словам, такие действия якобы стали бы фактором безопасности для непризнанной республики от возможных провокаций со стороны Украины или Молдовы. В 1995 году Российская Федерация снизила количество военных на территории незаконных образований с шести до двух мотострелковых батальонов, что составляет 450 человек.





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Источник: https://deschide.md/ro/stiri/23/145323/Opozant-transnistrean-Congresul-a%C8%99a-zi%C8%99ilor-deputa%C8%9Bi-de-toate-nivelele-de-la-Tiraspol-va-cere-Moscovei-alipirea-Transnistriei-la-Rusia.htm
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