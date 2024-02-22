Приднестровье попросится в состав России. Названа дата

Обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, говорит Черба, будет принято как раз накануне его послания к федеральному собранию. При этом оппозиционер не исключил, что Москва поручила провести сепаратистским депутатам съезд и попроситься в состав Российской Федерации.

Приднестровье

При этом Чорба предполагает, что после того, как депутаты примут обращение к России, Путин его объявит федеральному собранию, которое согласует запрос.

Также оппозиционер добавил, что Приднестровье заранее готовилось к этому шагу. В этом контексте он упоминает митинг, проведенный в Тирасполе против так называемого экономического давления со стороны Молдовы. Таким образом, сепаратистские власти хотят продемонстрировать, что жители Приднестровья не поддерживают Кишинев.

Кроме того, Чорба напомнил и о недавнем заявлении главы российского МИД Сергея Лавров, который подчеркнул, что Россия "не даст страдать" своим гражданам в Приднестровье.

Оппозиционный депутат обратился к своим коллегам с призывом не принимать обращения к российскому диктатору и не проситься в состав России. По его словам, в противном случае глава Кремля получит право нанести удар по территории Молдовы, и Приднестровью также.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что непризнанная "Приднестровская молдавская республика" призывает увеличить присутствие российских военных на своих подконтрольных территориях. Глава представительства псевдореспублики Приднестровья в России Леонид Манаков просит отправить больше "миротворцев" в регион. По его словам, такие действия якобы стали бы фактором безопасности для непризнанной республики от возможных провокаций со стороны Украины или Молдовы. В 1995 году Российская Федерация снизила количество военных на территории незаконных образований с шести до двух мотострелковых батальонов, что составляет 450 человек.





