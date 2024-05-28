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Придворный кремлевский музыкант рассказал, зачем Путин хвастается игрой в хоккей

Когда-то по приказу Путина была основана специальная "Ночная хоккейная лига"

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известный российский музыкант-саксофонист Игорь Бутман хочет в очередной раз показать диктатору Владимиру Путину свою лояльность, поэтому в очередной раз сообщил представителям российских пропагандистских СМИ , который он как сильный хоккеист.

Придворный кремлевский музыкант рассказал, зачем Путин хвастается игрой в хоккей

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В РФ в 2011 году по приказу хозяина Кремля была создана специальная "Ночная хоккейная лига", где он любит погонять шайбу — для потехи себе и своих приспешников. В какой-то момент Путин приглашает играть в одной команде советских ветеранов хоккея и знаменитостей российского шоу-бизнеса.

"Я продолжаю, конечно, играть в Ночной хоккейной лиге. Мы тренируемся с большими спортсменами. Да, к нам сейчас присоединится Илья Ковальчук, и, я думаю, впоследствии с нами поиграет и Александр Овечкин. В свободные часы к нам присоединяется для поддержки превосходной физической формы Владимир Владимирович Путин", — рассказал Бутман.

Комментаторы над таким откровенным лизоблюдством жестко посмеялись.

"Прогиб засчитано", "Ах, черт языкатый!", "Срамота", — пишут они.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина прокомментировали идею Макрона об "олимпийском перемирии". Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений от президента Франции Эммануэля Макрона по установлению перемирия во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора заявил, что Москва скептически относится к идее установления перемирия, поскольку якобы Украина использует его в своих целях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил с 26 июля по 11 августа объявить перемирие во всех военных конфликтах в мире, в том числе и в Украине. Он надеется, что Китай поможет Франции продвинуть эту идею.


 



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Источник: https://tass.ru/sport/20909957
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