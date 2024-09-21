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Приедет ли РФ на второй саммит мира: у Лаврова ответили

Россия не планирует участвовать в следующем форуме мира

21 сентября 2024, 23:33
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Марьян Ощановский

Представители России не приедут на второй саммит мира, который инициирует президент Украины Владимир Зеленский, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Приедет ли РФ на второй саммит мира: у Лаврова ответили

Украина инициирует второй саммит мира. Фото из открытых источников

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — сказала Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря российского ведомства, второй саммит мира "преследует все ту же цель — протянуть абсолютно нежизнеспособную формулу Зеленского как безальтернативную основу разрешения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции".

Мария Захарова добавила, что РФ "в таких саммитах не будет участвовать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.



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Источник: https://t.me/MID_Russia/45567
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