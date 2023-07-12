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Пригожин болел раком: вырезанный желудок и кишки – СМИ

Российские журналисты обнаружили, что Пригожин лечился в элитной больнице и болел раком.

сегодня, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин болел абдоминальным раком. Это означает, что раковые опухоли находятся в брюхе и околобрюшной полости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на расследование российских журналистов издания "Проект".

Пригожин болел раком: вырезанный желудок и кишки – СМИ

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Оба источника, постоянно общающихся с Пригожиным в последние годы подтвердили, что лидер вагнеровцев лечился от рака. По их словам, в настоящее время процесс образования опухолей остановлен и Пригожин из-за болезни придерживается сложной диеты.


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В пользу болезни Пригожина говорит тот факт, что во время обысков его дома был обнаружен медицинский кабинет. В нем находились кровать для реанимации, аппарат для искусственной вентиляции легких и другие медицинские средства. Кроме того, Евгений Пригожин проходил лечение в одной из элитных клиник РФ – "Согаз", имеющей общие дела с дочерью Путина. Журналисты установили, что в клинике Дмитрий Исаакович Гейлер получил устав "супер VIP". Именно такой поддельный паспорт был найден в доме Пригожина во время обысков.

Знакомые основатели ЧВК "Вагнер" считают, что состояние здоровья могло повлиять на Пригожина, начавшего бунт против Кремля.

"Это человек с вырезанным желудком и кишками!", — объясняет один из информаторов издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попали фотографии лидера вагнеровцы Евгения Пригожина в разных париках. Их обнаружили во время обыска дома в Санкт-Петербурге.

Также "Комментарии" писали о ответившем Лукашенко, "замочит" ли Путин Евгения Пригожина после его бунта.



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Источник: https://t.me/proektproekt/855
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