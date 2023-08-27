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Пригожин имел план на случай своей смерти: он касается Путина

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел план "Б" на случай своей гибели.

сегодня, 09:33 comments3555
Автор:
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Slava Kot
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Российский правозащитник и журналист Владимир Осечкин со ссылкой на свои источники в ФСБ говорит, что ответственность за убийство Евгения Пригожина несет сам Владимир Путин. Кроме того, Осечкин указывает, что Пригожин был готов к такому развитию событий.

Пригожин имел план на случай своей смерти: он касается Путина

Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото из открытых источников


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Российский правозащитник Владимир Осечкин утверждает, что у командования ЧВК "Вагнера" ​​есть четкие приказы на случай, если с ним что-нибудь случится. Вагнеровцы уже начали делать первые шаги к реализации этого плана.

Секретные документы, раскрывающие деятельность Кремля и Владимира Путина, должны были быть изъяты из офисов филиала вагнеровцев.

"Источник Осечкина: спецслужбы Пригожина собрали всю электронику и документы из их офисов и исчезли. У Пригожина был план "Б" по этой ситуации, и ожидаются массовые утечки компромата на Путина, если он действительно мертв", — указывает политический обозреватель Игорь Сушко.

Также источник Осечкина в ФСБ утверждает, что Пригожина убил Путин из-за бунта, который лидер вагнеровцев устроил в июне этого года.

Напомним, что Владимир Осечкин – это российский журналист и правозащитник, который в 2015 году покинул Россию после проведенных у него обысков и проживает во Франции. Осечкин является основателем портала Gulagu.net, который освещает коррупцию и противодействует пыткам в исправительной системе РФ, а также заботится о защите прав заключенных. Правозащитник регулярно делится секретной информацией, получаемой от своего источника в ФСБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции россиян на вероятную смерть Пригожина.

Также "Комментарии" писали, что российские СМИ назвали первого причастного к авиакатастрофе самолета Пригожина.



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Источник: https://twitter.com/igorsushko/status/1694484188865741250
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