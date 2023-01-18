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Пригожин критикует администрацию Кремля через YouTube

Близкий Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин критикует Кремль за нежелание запретить видеохостинг на территории России.

сегодня, 16:29
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Автор:

Slava Kot

Руководитель частной военной армии наемников Евгений Пригожин подверг критике Кремль из-за того, что администрация не заблокировала YouTube россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Пригожин критикует администрацию Кремля через YouTube

Российский бизнесмен Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский бизнесмен и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выразил порцию критики в сторону Кремля. На этот раз россиянин недоволен тем, что российское высшее руководство не запретило доступ к видеоконтенту на YouTube. Пригожин считает, что видеоплатформа, владельцы которой проживают в США, являются "информационной чумой нашего времени".

Как сообщает The Guardian Пригожин без каких-либо доказательств сказал, что якобы 40% видео на платформе являются политизированными и направленными против Российской Федерации. Российский бизнесмен отметил две причины, по которым YouTube не запретили в РФ. Первой причиной владелец группы Вагнера назвал то, что ресурс незаменим для обычных граждан РФ, а вторая причина – против администрации Кремля.

"Те, кто против закрытия YouTube, на мой взгляд, люди, являющиеся предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают мероприятие", — считает Евгений Пригожин.

Напомним, что через несколько недель с начала полномасштабного вторжения в России запретили социальные сети Facebook и Instagram. Также в Кремле обсуждали блокировку и других сайтов, в том числе и YouTube.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на предложение Эрдогана по мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о российском посольстве, противоречащем собственной пропаганде.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/18/russia-ukraine-war-live-pressure-mounts-on-germany-to-send-tanks-chancellor-scholz-due-to-speak-in-davos#top-of-blog
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