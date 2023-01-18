Пригожин критикует администрацию Кремля через YouTube

Руководитель частной военной армии наемников Евгений Пригожин подверг критике Кремль из-за того, что администрация не заблокировала YouTube россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский бизнесмен и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выразил порцию критики в сторону Кремля. На этот раз россиянин недоволен тем, что российское высшее руководство не запретило доступ к видеоконтенту на YouTube. Пригожин считает, что видеоплатформа, владельцы которой проживают в США, являются "информационной чумой нашего времени".

Как сообщает The Guardian Пригожин без каких-либо доказательств сказал, что якобы 40% видео на платформе являются политизированными и направленными против Российской Федерации. Российский бизнесмен отметил две причины, по которым YouTube не запретили в РФ. Первой причиной владелец группы Вагнера назвал то, что ресурс незаменим для обычных граждан РФ, а вторая причина – против администрации Кремля.

"Те, кто против закрытия YouTube, на мой взгляд, люди, являющиеся предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают мероприятие", — считает Евгений Пригожин.

Напомним, что через несколько недель с начала полномасштабного вторжения в России запретили социальные сети Facebook и Instagram. Также в Кремле обсуждали блокировку и других сайтов, в том числе и YouTube.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на предложение Эрдогана по мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о российском посольстве, противоречащем собственной пропаганде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!