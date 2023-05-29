Пригожин открыто угрожает соратнице Навального (ФОТО)

Коллега оппозиционера Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь обнародовала скрин сообщения от руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина .

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

Она утверждает, что руководитель боевиков Пригожин выражает ей угрозы во время личной переписки.

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"У Пригожина жену тоже Любовь зовут. Интересно, она не ревнует, что ее муж столько внимания мне и Стрелкову уделяет? В вотсапе валентинки шлет... ты мне не нравишься, Женя, смирись уже, ну", — пишет соратница Навального на своей странице в Twitter.

Пригожин будто бы написал Соболь, чтобы она возвращалась в РФ и назвал ее "жирной свиньей".

К слову, руководитель российских боевиков Евгений Пригожин еще осенью 2021 года написал заявление в отделение полиции на Любовь Соболь за клевету. Там говорится, что экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" в одном из видеороликов на YouTube будто бы озвучила ложь о нем, еще она обнародует информацию, что позорит честь Пригожина и вредит его репутации.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Пригожин подрывает авторитет Путина . Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин нападает на российского президента Владимира Путина из-за неполученной награды "за захват Бахмута". В обзоре указывают, что Пригожин, похоже, снова косвенно взорвал авторитет и режим президента России Владимира Путина, заявив о запрете российскими государственными СМИ каких-либо дискуссий о силах "Вагнера". Он сказал, что неназванные российские чиновники лишь выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от 1 до 3 месяцев, прежде чем "народ начнет сопротивляться и ненавидеть бюрократов". По его словам, российские чиновники смогли бы наслаждаться своей исторической способностью цензурировать российское общество, если бы Россия не начала войну в Украине.